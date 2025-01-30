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陸留學生迷姦女性「拍鹹濕謎片」 受害者阻止竟回：這裡隔音很好

聯合新聞網／ 綜合報導
鄒姓男子前後迷姦十名女性，甚至還錄下犯案過程。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
鄒姓男子前後迷姦十名女性，甚至還錄下犯案過程。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

一名在英國倫敦留學的中國大陸籍留學生，趁在當地留學期間竟用藥迷姦十名女性。他不只強暴這些受害者，還把過程「錄影留念」，其中一名受害者在過程中懇求他停止，但男子卻顧左右而言他只說：「這裡隔音很好」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，27歲的中國大陸男子鄒振浩（音譯：Zhenhao Zou）在就讀倫敦大學實習時，於2019年9月到2023年5月期間，強暴十名女子。鄒男使用搖頭丸、GHB（γ-羥基丁酸，俗稱迷姦藥）、氯胺酮（俗稱K他命）和阿普唑侖（鎮靜劑）迷姦受害者，還把過程都錄成影片。

法庭上播放的一段影片中，一名受害者向鄒男求饒要他住手，但鄒男卻說：「妳越逼我，我就越不能考慮妳的感受」、「這又不是我們第一次這樣做了」、「這裡隔音很好」等話。警方發現他在2023年12月曾上eBay搜尋針眼攝影機，筆電裡還存有一份中文的檔案，內容涉及毒品的作用及時間。

2024年1月接受警方審問時，鄒男已事先擬好聲明稿，聲稱自己本來就「習慣」錄下性愛過程，但辯稱只有在伴侶同意時才會拍攝。他否認自己曾在其他人不同意的情況下發生性關係，並供稱公寓裡的溶劑和藥物是為了「滋潤皮膚」用的。

警方深入調查後，發現鄒男每次的犯案手法都是固定的。他會使用酒精或藥物迷姦受害者，前後對十名受害女性進行11次強暴。他被指控一項非法監禁罪、3項偷窺罪、12項持有極端色情圖片影音罪和8項持有管制藥物罪，但全都否認，目前全案仍在調查中。

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