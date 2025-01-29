中年漢街頭遭刺報警稱受襲 案情逆轉突認：兇手是我自己

日本發生街頭砍人案，一名中年男子稱遭人用刀刺傷，嚴重至內臟已外露，須送院搶救，幸而脫險被救回。警方在現場發現染血兇刀，受襲男子能描述兇徒的外型。可是當警方正作主一步調查時，案情竟出現大逆轉，受襲男子突然坦認兇徒就是他自己，承認報假案，警方正循詐欺、妨害調查等方向查找其動機。

事主腹部被刺內臟外露報案

綜合日媒報導，事發於今年1月24日，40歲男子身負重傷去報案，指在岐阜縣岐阜市的街頭，遭一名男子刺傷，對方傷人後逃去。而事主腹部受刀傷，傷口深到連內臟也露了出來，須被立即送院搶救，幸而獲救脫險沒有生命危險。

形容兇徒外型特徵

警方接報在現場調查，在現場檢獲染血兇刀，而事主形容襲擊他的男子身穿黑色外套、戴白色口罩，身高165厘米。不過，警方查看附近閉路電視卻沒發現類似的男子出現，令調查陷入停滯。

事主：是我刺傷自己

正當警方調查陷入死胡同之際，案情出現大逆轉，事主突然表示「是我刺傷自己，非常抱歉」，承認自己報假報案。警方決定待事主康復後，再向他詳細查問，案件將朝詐欺、妨害調查等方向繼續調查。

延伸閱讀：

恐怖！迷信亂倫殺嬰可致富 獸父性侵親女9年誕7嬰埋屍 案情曝光

淫舅亂倫15歲外甥女！她關閉手機定位去旅館4小時 父母震驚怒告

文章授權轉載自《香港01》