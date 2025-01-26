Poop Map引發大便社交熱潮！一鍵標記上廁所位置 健康娛樂兩不誤

紀錄大便的手機應用程式Poop Map APP引發世界各地公眾對於記錄排便位置的熱潮。這款應用程式不僅帶來趣味社交體驗，還提供對健康狀態的關注和跟蹤。

Poop Map是什麼？

Poop Map主要功能是讓用戶可以通過簡單的操作，標記並分享他們上廁所的位置。這款應用具有獨特的功能和趣味性，可以通過輕鬆幽默的社交方式交流，並與朋友比較上廁所的次數。

除了提供娛樂性，Poop Map還可以幫助用戶追蹤個人的排便習慣，記錄位置、時間、症狀等資訊，從而更好地了解自己的消化健康狀況。該應用還能在社交互動中形成競賽活動，增加用戶之間的聯繫，讓排便也變得有趣和互動。

Poop Map怎麼用？

打開Poop Map主畫面後，可以看到全世界其他人上廁所的位置記錄。至於想要標記自己在哪個位置上廁所，可以直接點擊「Drop the poop」按鈕記錄大便，之後可以選擇不同圖案、日期時間、位置和排便過程的心得，甚至上傳照片記錄。

Poop Map是一個互動式的社交平台，用戶可以與家人和朋友共享排便位置。通過註冊會員，用戶可以在Feed頁面上自動顯示自己的記錄。

在個人頁面內，Poop Map提供健康監測功能，可以統計排便次數、追蹤好友數量、國家、評分記錄，並自動計算平均每天、每週和每月的排便次數，幫助用戶了解自己的消化健康狀況。

應用內還提供競賽活動，用戶可以看看誰在不同地方打卡排便次數最多，增加用戶之間的聯絡，形成一個小型社群排便比賽。

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文章授權轉載自《香港01》