女友祖母色誘！他抵受不住激戰後續毀三觀 網友：不敢想像畫面

出軌已經很過份，而對象竟是伴侶的祖母，更加是雙重背叛！外國1名男子在網上發文，聲稱前往女友祖母住所協助清理儲藏室，大約3小時便完事，事後卻遭身材驕人的祖母色誘，最後在沒有安全措施下與她發生關係，隨後更繼續發展這段不倫戀。出軌賤男更稱與女友之後度過拍拖2周年，但「仍然和她奶奶『愛愛』，我沒有後悔過」。

網友看完成事後直呼「毀三觀」，留言指「兄弟，希望你只是說笑」、「不敢想像那些畫面」、「如果是真，同情你女友」。

與女友祖母獨處終發生關係

原PO在「Reddit討論區」發文，指事件始於某年的1月，女友致電要求他協助其祖母清理儲藏室，並準備變賣雜物。由於女友在醫學院有1個重要講座，所以讓原PO和祖母一同處理。

當日工作大約3小時便完成清理工作，女友祖母隨後邀請原PO一起午膳，原PO坦言當時才見到對方擁有驕人上圍，而祖母亦留意其神情有異，情況令他感到少許尷尬。之後祖母開始展開色誘，最終2人無套激戰。完事後，祖母表明想繼續發展這段不倫戀，原PO亦欣然答應，更稱與女友之後度過拍拖2周年紀念日，但他仍和對方祖母發生關係，更直言沒有後悔過。

網友︰希望不是真

貼文引來大量網友留言，「很恐怖」、「雙重背叛」、「重口味」、「純粹個人幻想？希望不是真」。資料顯示，有關貼文於2022年發布，內容近日再度被炒熱，有人懷疑事件真偽，亦有人想知道不倫變的後續發展，但原PO未有再更新近況。

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文章授權轉載自《香港01》