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影／寶寶住新生兒加護病房 母為直播吃三明治竟拔掉儀器插頭

聯合新聞網／ 綜合報導
女子只是為了要吃三明治，竟多次將寶寶身上的儀器拔掉。示意圖／ingimage
女子只是為了要吃三明治，竟多次將寶寶身上的儀器拔掉。示意圖／ingimage

國外一名剛生下孩子的媽媽，不管寶寶還在新生兒加護病房，也要開直播跟網友互動。但更令人驚訝的是，直播過程中她突然想吃三明治，為了叫護理師來「給她三明治」，她竟然直接拔掉監視寶寶身體狀況儀器的插頭，好引起護理師的注意。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，目前仍不清楚這位媽媽和寶寶是在哪一間醫院，只知道這位媽媽在TikTok上使用的名字是艾莉（Allie Rae）。這名媽媽在直播中先把寶寶身上裝的監視儀器插頭拔掉，導致警報聲大響。

護理師趕緊跑到病房查看寶寶的狀況，而艾莉只是冷靜地說：「沒事，我只是想問妳能不能幫我準備一個火雞三明治」。艾莉辯稱「有人（指護理師）跟我說需要任何東西就拔插頭」，而且艾莉還不只這麼做一次。護理師都還沒離開病房，她又再次把寶寶身上的儀器拔掉，要護理師給她水喝。

@tufftittysaidthekitty

Unplugging NICU baby so the nurses will come in to make sure baby is ok only for her to ask them to get her drink for her! #momsoftiktok #fypシ #content #foryoupage #nicubaby #viralvideo #nursesoftiktok #narcissist #educationalpurposes #nicumom #allierae #unplugged #lazy

♬ original sound - Karma.at.its.Finest

不少網友看了非常生氣，認為艾莉的行為很不負責任又很危險，也有網友決定報警，想要守護寶寶的安全。不過艾莉不但不認為自己有錯，反而覺得是網友在找她麻煩。不過事後可能為了躲避後續相關的刑責或其他風波，她已經將自己的TikTok帳號刪除。

一名護理師林恩（Abby Lynn）針對這起事件拍影片表示，她自己身為護理師，很確定不可能會有護理師要她拔掉寶寶身上儀器的插頭。她表示，通常在病房裡都有呼叫器可以請護理師協助，根本不該用這種方式吸引護理師的注意。

加護病房 新生兒 護理師

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