結婚多年摩鐵開房！尪送生日禮物被拒 痛毆性侵妻子挨告

送禮物當然希望深愛的人高興，但對方拒絕接受，他竟動怒打人兼性侵。新加坡一對結婚約二十載的夫婦，因工作而分居，但不時有相約到酒店開房性交，3個月內2次「愛愛」，夫妻感情看似不錯。人夫眼見妻子生日，就準備了一份禮物，一心以為壽星妻會滿心歡喜接過，豈料妻子不知原因地不領情，非但拒絕見面，甚至不想收下禮物。人夫好意被拒後極為憤怒，掌摑妻子打到牙齒斷裂，而且強行發生性行為，躁夫事後被控6項罪名，案件正在當地進行審理。

人夫想送禮物妻子拒絕見面

新加坡傳媒報導，根據開庭陳詞和雙方同意的案情，42歲男被告來自馬來西亞，擔任清潔主管，與36歲妻子結婚大約20年，育有3名孩子。夫婦分別在2000年和2010年每天往返新加坡和馬來西亞工作，妻子於2020年3月因疫情而無法前往新加坡，直到同年8月才能到當地，當時雇主為她提供租屋暫住，被告則獨自住在垃圾站內。夫婦雖然在新加坡分開居住，但在2020年8月11日到案發的2020年11月8日，曾兩度到酒店租房性交。

案發當日早上，男被告想向妻子送上準備好的生日禮物，但妻子不知何故拒絕見面，被告遂自行前往妻子居住的租屋送禮。豈料妻子拒收禮物，2人當場發生爭執，被告奪走妻子的手機，繼而出手毆打她。人妻其後聽取上司建議，選擇與被告離開，打算一起解決問題，所以被告駕駛摩托車接載妻子返回其居住的垃圾站。

人夫準備生日禮物打算送給壽星妻，一心以為對方會滿心歡喜接過禮物，豈料妻子卻不知何故毫不領情，不但拒絕見面，甚至不想收下禮物。（示意圖／Ingimage）

打完了再威脅當場性侵妻子

被告見到妻子進入垃圾站就立即關上鐵門上鎖，其後掌摑妻子的左臉，再取出平板電腦播放色情影片給妻子觀看，威脅會用鐵棍捅傷她。妻子出於恐懼，只好任由被告性侵。被告翌日把妻子送回租屋，妻子通知室友報警，事後前往醫院驗傷，證實牙齒斷裂等傷勢。

被告事後被捕，總共面對9項罪名，包括蓄意傷人、動武、恐嚇，以及強姦，他承認打傷和威脅妻子，但聲稱妻子同意與他性交，所以不會承認強姦罪名，控方決定控告人夫其中6項罪名審訊，其餘罪行暫時擱下。

控方指受害人因恐懼而就範

案件1月21日早上在高等法院開審，控方在開庭陳詞時指出，被告襲擊妻子，讓女受害人感到恐懼，加上無處可逃，才被迫和被告發生關係，因此被告不能聲稱誤以為妻子同意其行為。控方將會傳召受害人作為第一名證人，她會在清堂的情況下供證，不會安排公眾和媒體旁聽。

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文章授權轉載自《香港01》