四年沒去超市購買食材 澳洲女靠垃圾桶拾荒吃到飽

澳洲一名女子為了省錢，開始學著在垃圾桶裡「挖寶」。沒想到這樣的做法真的幫她省下大筆開銷，她已經四年沒有到超市購買食物，靠著垃圾桶就能找到自己需要的各種食材。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，30 歲的索菲（Sofie Juel-Anderson）之前住在雪梨，她從2020年10月就過著靠「垃圾」維生的生活。她表示，其實自己不曾窮到買不起食物，但她聽說很多人會做「垃圾桶潛水（指在垃圾中翻找可用物品的行為）」，也對這種做法很好奇，於是開始跟朋友一起在各個超市的垃圾桶挖寶。

索菲發現垃圾桶裡有滿滿的食物，雖然有些食物已經過期了，但其實有很多都還是完整的食物，她才發現原來垃圾桶裡有這麼多「好吃的東西」。她在2022年搬到丹麥，即使搬到那裡，她也一樣繼續在垃圾桶裡挖寶，所以她已經四年沒有為了購買食材到超市購物。

索菲說，她回算2024年的開銷，花費在衛生紙、洗碗精等家庭開銷的金額只有99美元（約3200元）。其餘食材等省下的這些錢，讓她可以自由地到各地旅行，她用這些錢去到世界各地拜訪朋友，到過肯亞、阿根廷、義大利、西班牙和杜拜旅行。

她表示，「垃圾桶潛水」讓她的冰箱總是滿的，自從她開始這麼做以後，她不需要花大把錢買食材，除了能把錢省下來旅行之外，也能減少工作時間，讓她感受到前所未有的自由。