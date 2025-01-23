記得出生瞬間！女子擁胎內記憶 童年看到自己「飄在頭上」

人們通常對於小時候的記憶都很模糊，更遑論出生前的記憶，但是國外有一名女子竟然還記得自己在媽媽子宮裡的感覺。

根據《紐約郵報》報導，一名女子匿名表示，她有出生前的記憶：自己身處一個暗紅色的房間裡，周圍有低沉微弱的聲音，感覺自己的頭沉在水中。她一直漂浮在這個房間裡，沒有時間盡頭，接著一切都變成黑色，下一刻她突然感覺到自己被拖出房間，被亮光和聲響包圍——她出生了。

女子還表示，在自己的童年記憶中，她可以看到她飄在自己的頭頂上，「我在知道我祖母是誰之前，就看到我自己在她的地毯上跑來跑去」。

也有其他人擁有子宮內記憶，美國女子Leanne就曾在TikTok上分享自己的胎內記憶。她記得自己雙腿緊緊壓在胸部上，感覺空間很不夠、非常不舒服，周圍的聲音都像是在水中發出的。

專家指出，人類嬰幼兒時期大腦的海馬體和前額葉皮質尚未生長開來，因此多數人通常不會記得3歲之前的事，擁有出生前記憶的情況非常罕見。