假扮護理師偷女嬰！義大利婦謊稱懷孕生男寶 自辦「歡迎派對」
義大利一名剛出生的女嬰被一名假扮成護理師的婦女偷走，幸好警方迅速破案，女嬰安然無恙，院方表示將啟動調查。
根據《每日郵報》報導，義大利一名53歲婦女9個月前就不斷向親友、鄰居聲明她懷孕了，前幾日還在社群上公布她生了一個兒子，但事實上這名婦女根本沒懷孕。
為了讓她「懷孕生子」的謊言成真，該婦女於21日晚間裝扮成護理師，進入當地一間醫院產房，以「要帶嬰兒去給兒科醫生看診」的理由帶走一名剛出生24小時的女嬰。
女嬰的生母及家人遲遲未等到「去看診」的寶寶回來，意識到不對隨即報警。警方3小時內抓獲該犯案婦女，以及協助她的男性同夥，女嬰也安然無恙的回到家人身邊。
警方表示，女嬰被找到時，她身上原本穿的米妮嬰兒裝已經被換成男嬰服裝；搜查嫌犯住家時，還發現屋內已經裝飾成準備舉行「歡迎寶寶回家派對」的樣子。
對於犯嫌混進醫院偷走嬰兒的行為，醫院表示將進行調查。
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