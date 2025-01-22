章魚燒省成本混入「蟹肉棒」被踢爆 二代老闆害50年老店收攤

做生意講求誠信，如果想靠著偷工減料來牟取暴利，就算騙得了一時，也可能會在某個時間點被揭露，最終身敗名裂。日本有位章魚燒店老闆，就遇上這樣慘痛的教訓。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名新沼的50多歲男性，其父親過去在大阪某個車站前經營章魚燒店。該店章魚燒主打有著酥脆的外皮，以及特製的餡料，加上地利之便，使得店家在當地獲得不錯的口碑，新沼後來繼承了店家，以第二代的身分經營這間店。

雖然原先還算生意興隆，不過因為車站反方向開設了一間購物中心，使得許多人潮都被吸走，讓生意受到不小打擊。新沼心一橫，乾脆融資了一筆錢改裝店面，並且還開始提供店內用餐服務。剛開始一周確實吸引了不少客人，但生意很快又變得蕭條。新沼於是再祭出降價優惠，這次效果總算比較好一點，客人回流的狀況維持超過了一個月。

然而，新沼為了在降價同時維持利潤，用蟹肉棒碎片替代章魚，混入章魚燒內。儘管一開始維持蟹肉棒1、章魚1的比例，但後來蟹肉越加越多，結果在網路上被人踢爆用料不實，使得生意在半年後一落千丈。最後終於撐不下去，只能關閉這間有50年歷史的章魚燒店，移居到父親的老家鹿兒島。