快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

腹痛急救…突亮刀搶救護車！日男被捕稱「想自己開去醫院」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子肚子痛叫救護車，卻突然亮刀搶車逃逸。圖擷自FNNプライムオンライYouTube
一位日本男子肚子痛叫救護車，卻突然亮刀搶車逃逸。圖擷自FNNプライムオンライYouTube

日本埼玉縣近來發生一起社會事件。一位名為平田浩史的46歲男性，以身體不適為由呼叫救護車，結果救護車到場之後，平田反而拿出凶器、搶走車子逃逸，隨後被警方逮捕。

根據日本媒體「NHK」報導，平田在20日晚間七點左右，在自宅以「肚子痛」的名義叫救護車。然而，就在救護員到場處理途中，平田突然態度一轉，拿出水果刀威脅在場人員。在場人員雖然平安逃離，但也因為這個空檔，使得平田趁隙奪下救護車開走。

救護隊員報警後，警方在100公尺外的藥妝店停車場發現救護車，也找到嫌犯平田本人。平田坦承自己搶走車子的行為，並表示之所以搶救護車，是想要自行前往醫院的關係。

當地消防局指出，案發當下救護車的車門沒鎖，不過應該有設置防盜裝置，但該裝置卻被解除了，目前正在調查原因。但可以確定的是，平田的行為會吃上相關法律責任。

救護車 日本

延伸閱讀

日本高麗菜價「爆漲近4倍」衝擊民生！拉麵店快扛不住只能苦撐

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

販賣機「整顆生洋蔥」擺飲料旁？律師忍不住買下仍不解：怎麼放的

被觀光客擠滿！東京宿泊價格高漲 出差族沒錢住「睡機場、公園」

相關新聞

腹痛急救…突亮刀搶救護車！日男被捕稱「想自己開去醫院」

日本埼玉縣近來發生一起社會事件。一位名為平田浩史的46歲男性，以身體不適為由呼叫救護車，結果救護車到場之後，平田反而拿出凶器、搶走車子逃逸，隨後被警方逮捕。

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

日本岐阜縣近來怪事頻傳，先是美濃市生櫛地區的一間小學，在花圃中發現一顆鹿隻的頭部。接著在幾天後，同縣關市小瀨地區一名男子，家中花壇也突然出現一顆野生動物的頭部殘骸。這些怪事雖然沒造成居民實際的傷亡，但已讓當地人心惶惶。

職業小三3年揭發數百人偷吃 勾引千人曝「5職業」是外遇慣犯

外遇機率和職業有關？美國一名女性自曝是「職業小三」，專門負責幫助女性發現對感情不忠的伴侶，她3年來共測試了逾5千名男性，其中有數百人都被她揭發試圖偷吃，她還列出了最容易出軌的5大職業。

搭日本列車！美國健碩男「擠成一團」照片瘋傳 本人回應：摔角手可以 你也可以

有日本網友在社交平台X（舊稱Twitter）討論，當搭乘地鐵等公共交通工具，不時遇到有些男乘客雙腿大開、佔用鄰座的乘坐空間，也有網友反駁…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。