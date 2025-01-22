腹痛急救…突亮刀搶救護車！日男被捕稱「想自己開去醫院」

日本埼玉縣近來發生一起社會事件。一位名為平田浩史的46歲男性，以身體不適為由呼叫救護車，結果救護車到場之後，平田反而拿出凶器、搶走車子逃逸，隨後被警方逮捕。

根據日本媒體「NHK」報導，平田在20日晚間七點左右，在自宅以「肚子痛」的名義叫救護車。然而，就在救護員到場處理途中，平田突然態度一轉，拿出水果刀威脅在場人員。在場人員雖然平安逃離，但也因為這個空檔，使得平田趁隙奪下救護車開走。

救護隊員報警後，警方在100公尺外的藥妝店停車場發現救護車，也找到嫌犯平田本人。平田坦承自己搶走車子的行為，並表示之所以搶救護車，是想要自行前往醫院的關係。

當地消防局指出，案發當下救護車的車門沒鎖，不過應該有設置防盜裝置，但該裝置卻被解除了，目前正在調查原因。但可以確定的是，平田的行為會吃上相關法律責任。