快訊

曾說想去北極殿…林葉亭尋走失父「範圍擴大」 悲吐：爸爸我想你

丁學文專欄／美股3危險訊號 金融市場今年如走向上鋼索

離職員工控訴長官職場霸凌、濫用公款 文策院：啓動內部調查

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本岐阜縣傳出多處地點出現動物死骸頭顱。圖擷自岐阜新聞デジタル
日本岐阜縣傳出多處地點出現動物死骸頭顱。圖擷自岐阜新聞デジタル

日本岐阜縣近來怪事頻傳，先是美濃市生櫛地區的一間小學，在花圃中發現一顆鹿隻的頭部；接著在幾天後，同縣關市小瀨地區一名男子，家中花壇也突然出現一顆野生動物的頭部殘骸。這些怪事雖然沒造成居民實際的傷亡，但已讓當地人心惶惶。

根據日本媒體「岐阜新聞デジタル」報導，岐阜縣生櫛地區的中有知小學花圃內，在9日發現一顆鹿頭，這顆頭有40到50公分，皮肉都還保存著，下巴則有切割過的痕跡。由於舌頭、氣管都遭到拔除，因此被獵友會判斷並非野生動物造成的，而是有心人士所為。

不久後的21日，同縣關市小瀨地區一位男子也在中午通報，表示自宅花圃出現動物頭顱。這顆頭顱長20公分、高15公分，另外還有長20公分的前腳殘骸，發現時並未腐化。由於該男子住處距離中有知小學僅3公里，因此不排除兩起事件有所關連。

當地居民表示，近來並沒有特別看到什麼可疑人物，然而類似的事件一再發生，讓人感到相當不舒服，也不知道嫌犯究竟有什麼目的。也有女性表示，這搞得最近不敢一個人在夜裡外出了。當地教育委員會則發出指示，要各個小學做好校內的安全確認。

動物 日本

延伸閱讀

她撕開打折紅標見原價氣笑 網曝知名日系衣款折扣品「愈賣愈貴」真相

日本什麼東西比台灣貴？ 過來人曝「1費用」：金額嚇死你

桃機出境塞爆！年前搶出國反遭「預判再預判」 內行教避人潮小撇步

日本流感疫情燒！逾800萬人就診、5縣最嚴重 醫師曝31年未染病秘訣

相關新聞

嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

日本岐阜縣近來怪事頻傳，先是美濃市生櫛地區的一間小學，在花圃中發現一顆鹿隻的頭部。接著在幾天後，同縣關市小瀨地區一名男子，家中花壇也突然出現一顆野生動物的頭部殘骸。這些怪事雖然沒造成居民實際的傷亡，但已讓當地人心惶惶。

職業小三3年揭發數百人偷吃 勾引千人曝「5職業」是外遇慣犯

外遇機率和職業有關？美國一名女性自曝是「職業小三」，專門負責幫助女性發現對感情不忠的伴侶，她3年來共測試了逾5千名男性，其中有數百人都被她揭發試圖偷吃，她還列出了最容易出軌的5大職業。

搭日本列車！美國健碩男「擠成一團」照片瘋傳 本人回應：摔角手可以 你也可以

有日本網友在社交平台X（舊稱Twitter）討論，當搭乘地鐵等公共交通工具，不時遇到有些男乘客雙腿大開、佔用鄰座的乘坐空間，也有網友反駁…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。