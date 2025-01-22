嚇死人！日本岐阜多處突現「動物頭顱斷肢」 居民心驚：不敢深夜外出了

日本岐阜縣近來怪事頻傳，先是美濃市生櫛地區的一間小學，在花圃中發現一顆鹿隻的頭部；接著在幾天後，同縣關市小瀨地區一名男子，家中花壇也突然出現一顆野生動物的頭部殘骸。這些怪事雖然沒造成居民實際的傷亡，但已讓當地人心惶惶。

根據日本媒體「岐阜新聞デジタル」報導，岐阜縣生櫛地區的中有知小學花圃內，在9日發現一顆鹿頭，這顆頭有40到50公分，皮肉都還保存著，下巴則有切割過的痕跡。由於舌頭、氣管都遭到拔除，因此被獵友會判斷並非野生動物造成的，而是有心人士所為。

不久後的21日，同縣關市小瀨地區一位男子也在中午通報，表示自宅花圃出現動物頭顱。這顆頭顱長20公分、高15公分，另外還有長20公分的前腳殘骸，發現時並未腐化。由於該男子住處距離中有知小學僅3公里，因此不排除兩起事件有所關連。

當地居民表示，近來並沒有特別看到什麼可疑人物，然而類似的事件一再發生，讓人感到相當不舒服，也不知道嫌犯究竟有什麼目的。也有女性表示，這搞得最近不敢一個人在夜裡外出了。當地教育委員會則發出指示，要各個小學做好校內的安全確認。