職業小三3年揭發數百人偷吃 勾引千人曝「5職業」是外遇慣犯

外遇機率和職業有關？美國一名女性自曝是「職業小三」，專門負責幫助女性發現對感情不忠的伴侶，她3年來共測試了逾5千名男性，其中有數百人都被她揭發試圖偷吃，她還列出了最容易出軌的5大職業。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，美國洛杉磯一名女子史密斯（Madeline Smith），為懷疑伴侶不忠的女性測試感情忠誠度，3年內經手逾5000個案件，透過社群軟體發送鹹濕訊息或裸照等手段，共抓獲了數百名外遇男性，案主支付65美元（約新台幣2128元）後即可獲得服務。

史密斯表示，自己只需查看個人資料便能大致了解一個人的個性，再根據對方的興趣來調整勾引方式。至於要勾引到何種程度則取決於案主意願，「對有些人來說，光是回覆訊息就可以證明對感情不忠」，但也有人已經進到離婚訴訟階段，為了取得丈夫仍會和女子開房上床的證據，才來尋求史密斯幫助。

史密斯經手的案件中有80％男性早已是外遇慣犯，經她統計，最容易外遇的5大職業分別是警察、健身教練、業務和銷售人員、律師以及醫生，不過消防員、職業軍人、護理人員等行業的出軌人數也是不容小覷。

史密斯指出，自她開始從事「職業小三」這份工作以來，已經揭發超過100名警察外遇，該結果也與交友網站「Illicit Encounters」的調查吻合。繼警察之後，「私人健身教練和經常去健身房的人」是第二類最有可能出軌的群體，喜歡展示肌肉、分享健身進度，且照片多為獨照都是危險訊號，「根據我的經驗，這類人通常會與某人交往，但不想讓任何人知道，因為他們可能正在劈腿」。

而「業務和銷售人員」，因為這類型工作經常需要出差，因此更有機會在外地偷吃。至於「律師」和「醫師」雖然排在前5名，但前者回覆時間通常隔比較久，要很有耐心才有機會勾引，後者則因為工作時間長，通常沒有心力去偷吃，如果真的有，對象也是職場同事或身邊友人較有可能。