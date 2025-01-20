搭日本列車！美國健碩男「擠成一團」照片瘋傳 本人回應：摔角手可以 你也可以
有日本網友在社交平台X（舊稱Twitter）討論，當搭乘地鐵等公共交通工具，不時遇到有些男乘客雙腿大開、佔用鄰座的乘坐空間，也有網友反駁「男性肩寬更長、骨架更大」。在網友熱烈討論期間，一張健壯摔角手在地鐵上「縮骨」縮起身體、盡量不影響鄰座乘客的照片，獲得網友大量點讚，認為這位摔角手甚懂得為他人設想。
網友貼出美國職業摔角手Jeff Cobb在日本地鐵上的照片，表示：「一直說肩寬、肩寬的吵死了，職業摔角手都能做到，你憑什麼不能？」
該照片獲超過16萬人點讚，引不少網友讚賞「他比日本人還有公德心」、「這就是家庭教養的差別」、「真正的強者會考慮他人感受」。
Jeff Cobb本人身高178厘米、體重119公斤，到日本參加職業摔角比賽。他看到網友回應後也發貼文聲援，呼籲人們為其他乘客騰出乘坐空間。
他發帖回應指「是的，若一名專業摔角手可以騰出空間，你也可以。」
此前也有人討論列車搭乘禮儀話題，有網友表示「男性天生比女性體格更大」、「付了同樣的車票錢為什麼要禮讓」、「想坐的舒服為什麼不去綠色車廂？」
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文章授權轉載自《香港01》
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