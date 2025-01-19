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海灘活春宮！跨年假期男女露天交疊激戰 影片揭路人歡呼後續超狂

香港01／ 撰文：田中貴
泰國芭堤雅1處海灘正值跨年假期期間，有1對男女在灘上擁吻激戰，以女上男下露骨姿勢有所行動，完全無視海灘上尚有許多遊客，不雅場面引來路人歡呼。 示意圖／Ingimage
泰國芭堤雅1處海灘正值跨年假期期間，有1對男女在灘上擁吻激戰，以女上男下露骨姿勢有所行動，完全無視海灘上尚有許多遊客，不雅場面引來路人歡呼。 示意圖／Ingimage

芭達雅海灘再次上演露天活春宮。網上瘋傳1條影片，顯示泰國芭堤雅1處海灘正值跨年假期期間，有1對男女在灘上擁吻激戰，以女上男下露骨姿勢有所行動，完全無視海灘上尚有許多遊客，不雅場面引來路人歡呼，且有人上前勸止，但2人仍旁若無人繼續激戰。當地警方則表示暫時未收到相關舉報。

影片傳開後引來大量網民討論，直指「咁心急？」、「之前都發生過，今次又嚟」、「人類總是重複同樣的錯誤」，事件亦再次引來當地媒體報導。

沙灘男女露天激戰 路人觀看歡呼

相關影片長約1分鐘19秒，近日在社交媒體瘋傳，而畫已被模糊處理，片中可見，沙灘上一對男女以女上男下、臉對臉的姿勢坐下交疊，當場擁吻後，沒有理會沙灘上尚有許多遊客，當眾上演活春宮動作。

據了解，事發2024年12月下旬的跨年假期，該對男女的不雅動作維時長達10多分鐘，引來沙灘的遊客注視，當中有人歡呼，甚至有人大聲喝斥，但該對男女繼續激戰。有指現場是芭達雅1處近警局的海灘，不排除位於海灘路（Beach Road）的海灘。許多網民笑言「又有活春宮」、「芭達雅海灘真的令人那麼興奮嗎？」、「要重罰啦」。

泰警暫未收到相關舉報

事件天引來當地媒體報導，並引述警方表示沒有接獲相關舉報，但根據《刑法》第388條，公然猥褻一旦罪成，最高可被罰5,000泰銖（約新台幣4560元）。

2024年12月6日晚上11時，芭堤雅喬木提恩（Jomtien）海灘曾出現中國籍男子與泰籍女子活春宮事件，事發時泰女在附近餐廳飲酒，結識前來旅遊的中國籍男子，隨後2人往海灘散步，其間儼如情侶般爭執吵架，但很快迎來大反轉，2人突然在海灘上演「活春宮」場面。警員到場時，2人仍在公開性交，警員唯有上前強行分開2人，女方竟向警員咆哮：「我做錯了什麼！」2人其後被帶到警署調查，警方將依「在公共場合發生不雅行為」等罪名進行起訴。

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文章授權轉載自《香港01》

活春宮

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