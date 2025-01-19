後悔驗DNA嗎？女子無聊驗DNA揭開60年秘密 生父身份竟是「他」

驗DNA前要想清楚！外國有黑髮女子因一次無聊驗DNA，意外揭開了60年前的秘密，自己的「身世之謎」。她自小已覺得與3位金髮姊妹不相似，自己黑髮，矮小但充滿曲線，而姊妹「又高又瘦」。女網友為解開心中疑團，她於是進行DNA測驗，揭開了家庭隱藏已久的秘密，就是她的生父原來是她的叔叔，事件讓她哭笑不得。

貼文引出極大迴響，不少有類似經歷的網友留言分享，有人發現自己是被父母收養回來的，亦有人發現養大他的父親並非親生。

原PO因無聊驗DNA揭60年秘密

外國有網友在《Reddit》上發文，題為「你後悔接受驗DNA嗎？為什麼或為什麼不？」，她指自己因一時興起進行DNA檢測，意外揭開了60年前的秘密，令她哭笑不得。原PO指她父母在她小時候已雙雙離世，與3名姊妹相依為命，但她卻一直覺得與她們不似一家人，因為原PO長有頭黑髮，身型矮小但充滿曲線，而3名姊妹卻是金髮，且又高又瘦。

父生竟是自己叔叔

雖然已經60歲的原PO一直心存疑惑，但她從來沒想探究，直至近年DNA驗測十分普遍，因無聊決定進行DNA 測試，以了解自己的家族血統。不料結果如打開潘朵拉的盒子，揭開了60年的秘密，原來她的親生父親竟是她熟識的人，就是她的叔叔。

貼文引出不少有類似經歷的網友，分享他們的DNA測試故事。有人表示：「我不後悔，我是被收養的，（DNA）這是一個有用的工具，幫助我找出我的親生家庭是誰，而親生母親亦因而發現也是被收養，相信她會感到後悔進行測試。」

網友分享經歷：不後悔做測試

而另一網友則證實了多年來的懷疑，即撫養她的父親並非其親生父親。另一位說：「經過多年的懷疑、質疑，卻從未得到答案，並認為我永遠無法證實任何事情，因為我父親十多年前去世了，我終於得到了它們，這讓很多事情變得有意義，我也不後悔這樣做。」

還有網友證實了多年的懷疑，撫養她父親的男人不是親生的，「經過多年的懷疑和質疑，卻從未得到答案，本來以為永遠無法證實任何事情，因為我父親已去世多年，如今終於得到答案，這讓很多事情變得有意義」。

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文章授權轉載自《香港01》