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全球百大「最難吃食物」排名出爐！北歐包辦前3、亞洲這道菜排第5

香港01／ 撰文：羅保熙
由傳統的煎餅麵糊製作的食物，再加入動物血液製成的瑞典血煎餅（Blodplättar），被選為2025年最難吃的食物。(TasteAtlas)
由傳統的煎餅麵糊製作的食物，再加入動物血液製成的瑞典血煎餅（Blodplättar），被選為2025年最難吃的食物。(TasteAtlas)

世界美食百科網站世界美食地圖（TasteAtlas）網站發佈2025年全球百大「最難吃的食物」名單，排名第一的是瑞典的血煎餅（Blodplättar），這道由傳統的煎餅麵糊製作的食物，再加入動物血液；在以五顆星為滿分計算，僅獲得了1.6顆星。另外，今年香港人熟悉的單黃蓮蓉月餅居然上榜，排名第25，僅獲得了2.4顆星。

總部位於英國倫敦的世界美食地圖，是根據全球近60萬個評分，匯集出了讀者最不喜歡的100種食物。

排名第二的是芬蘭的血餃子（blodpalt），這是用黑麥或大麥粉與動物血混合而成，得分為1.8顆星；排第三的是同樣來自瑞典的披薩餃（Calskrove），這道菜是將漢堡和薯條塞入披薩餃子中，得分為1.9。

排名第二的是芬蘭的血餃子（blodpalt），這是用黑麥或大麥粉與動物血混合而成的食品。(TasteAtlas)
排名第二的是芬蘭的血餃子（blodpalt），這是用黑麥或大麥粉與動物血混合而成的食品。(TasteAtlas)
排第三的是同樣來自瑞典的披薩餃（Calskrove）。(TasteAtlas)
排第三的是同樣來自瑞典的披薩餃（Calskrove）。(TasteAtlas)

除月餅外，許多亞洲菜餚也有上榜。其中，排名最高的是泰國的炸蟬蛹（Hon Mhai），得分2.0，位列第五；同樣來自泰國的魚雜咖喱（Kaeng Tai Pla）則排第九。其他入榜的還有中國的鴨頭、日本的拿坡里義大利麵和皿烏龍麵，以及紅豆飯，分別排在第40、75、90和96位。

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文章授權轉載自《香港01》

瑞典 美食 芬蘭

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