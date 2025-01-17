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巴西人瑞將滿120歲！爭取最長壽者頭銜 醫驚呼：健康且未服藥

中央社／ 里約熱內盧16日綜合外電報導
已是曾祖母的巴西人瑞達席瓦說她再過2個月就滿120歲。 路透社
已是曾祖母的巴西人瑞達席瓦說她再過2個月就滿120歲。 路透社

已是曾祖母的巴西人瑞達席瓦（Deolira Gliceria Pedro da Silva）說她再過2個月就滿120歲，家人現正急於為她爭取成為金氏世界紀錄認證的最長壽者。

路透社報導，目前獲金氏世界紀錄（Guinness WorldRecords）認證的最長壽在世人瑞是同樣來自巴西，住在南大河州（Rio Grande do Sul）的116歲修女魯卡斯（Inah Canabarro Lucas）。但達席瓦的家人和醫師有信心，她很快就會取而代之。

達席瓦的60歲孫女朵洛蒂雅（Doroteia Ferreira daSilva）說：「她尚未列入金氏世界紀錄大全，但根據我們手上與她有關的文件，她是世上最年長的人，這是我最近才發現的。」

這些文件顯示，達席瓦1905年3月10日生於里約熱內盧州（Rio De Janeiro）鄉下小鎮波爾西溫庫拉（Porciuncula）。她現在與朵洛蒂雅和64歲的另一位孫女莉達（Leida Ferreira da Silva）住在伊塔佩魯納（Itaperuna）。

醫師和研究人員也對達席瓦進行檢查，他們對於她何以能比平均壽命76.4歲的大部分巴西人多活40多年深感興趣。

老年醫學專科醫師白瑞拉（Juair de Abreu Pereira）表示：「德奧利拉夫人（指達席瓦）今年將滿120歲，她的整體健康狀況良好，而且沒有服用任何藥物。」經常為達席瓦進行身體檢查的白瑞拉正在幫助她的家人申請金氏世界紀錄認證。

不過，金氏世界紀錄發表聲明說，無法確認是否收到達席瓦的申請，因為他們收到全球各地許多自稱是最長壽者的申請。

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