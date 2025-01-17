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肛交性侵再殺85歲老婦！壽星1原因逃過死刑 法院減刑改判40年

香港01／ 撰文：田中貴
馬來西亞法庭日前就1宗姦殺案判刑，當地1名印度裔癮君子於2019年自己生日當天，吸毒後尾隨1名85歲華裔老婦，進門打劫兼以肛交方式性侵對方。示意圖／Ingimage
馬來西亞法庭日前就1宗姦殺案判刑，當地1名印度裔癮君子於2019年自己生日當天，吸毒後尾隨1名85歲華裔老婦，進門打劫兼以肛交方式性侵對方。示意圖／Ingimage

馬來西亞法庭日前就1宗姦殺案判刑，當地1名印度裔癮君子於2019年自己生日當天，吸毒後尾隨1名85歲華裔老婦，進門打劫兼以肛交方式性侵對方，更對老婦綁嘴以防她呼救，最終讓她窒息死亡。「壽星」事後被捕，被法庭裁定謀殺罪成判處死刑，但他不斷提出上訴，最初上訴失敗維持原判，但他仍再度上訴，日前終獲得減刑，法官改判他入獄40年及鞭笞12下。

進門劫財再先姦後殺85歲老婦窒息亡

被告沙迪亞拉傑斯現年33歲，案發時擔任卡車跟車工人，他供稱從14歲開始吸毒，案發的2019年9月19日正值其生日，他獲友人免費贈送毒品，吸毒後前往雪州安邦甘榜打昔淡斑漢的1間租屋外，坐在樓梯時看到85歲華裔老婦黃翠經過，雙方並不認識，但他尾隨對方打算進屋行劫，當時他用手守著黃婦嘴部，其後以肛交方式性侵對方。

由於擔心黃婦呼救，沙迪亞拉傑斯用布綁著黃婦嘴部，性侵後進入房間偷走1個金鍊，其後到當鋪變賣金鍊獲利。黃婦兒子下班回家，看到媽媽慘況大驚報警，但黃婦證實死於窒息。

被判死刑提上訴法官改判囚40年兼鞭12

沙迪亞拉傑於2019年10月9日被捕，於2022年8月26日被裁定謀殺罪成，被判死刑，但當地的「2023年廢除強制死刑法令」於當年7月4日生效，法官有酌情權，可判處謀殺罪犯死刑，又抑是監禁介於30至40年以及鞭笞不少於12下的刑罰。

沙迪亞拉傑提出上訴希望逃過死刑，於2024年2月27日被判定上訴失敗，但他仍不死心，近日再度上訴，控方表明希望法院維持死刑，辯方律師則要求法官改為判囚31年。案件於今年1月13日再審，以聯邦法院法官丹斯裡哈民達星為首的3名法官，一致批准上訴人減刑申請，改判入囚40年和鞭笞12下，監禁刑期從被捕日開始計算，法官暫時沒有交代批准減刑的理據。

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文章授權轉載自《香港01》

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