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當貴族千元有找！世界最迷你國家官網賣爵位、領土 證書免運直送台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／pixabay
示意圖。圖／pixabay

想當貴族嗎？只要台幣960元就可以獲得一個貴族身分！有網友發現英國附近有個名為「西蘭公國」的小國，只要花24.99歐元（約新台幣960元）就可以獲得爵位，成為該國貴族，不僅能使用Apple Pay付款，證書還能免運費直送台灣，十分便利，忍不住笑說「有人要一起買嗎」？

西蘭公國是世界上最迷你的國家，位在英國東岸10公里左右，面積只有550平方公尺，國民僅27位且都是親戚。究其歷史，其首都「怒濤塔」前身是英軍二戰時廢棄的人工島堡壘，前英國軍官便佔領土地宣布建國，並頒布憲法、發行貨幣，甚至僱傭部隊來保衛國家。

不過西蘭公國雖是「主權國家」，存在問題一直充滿爭議，始終未經承認也未遭否認，然過去英國和西德在處理與其相關政治問題時，做法在某一程度上默認它存在的合法性。

此次網友發現的網站，是西蘭公國的官方網站，上面除了可以付費成為該國公民外，也可以當該國貴族，依照等級不同標有不同售價，甚至可以購買其領土。

該訊息引來網友熱議，紛紛笑說「超酷的哈哈哈，可以放履歷嗎」、「買了以後就可以大搖大擺的在機票的稱謂欄勾Sir了嗎」、「我想要這個，圓我一個貴族夢」、「我想當貴族好久了」、「官網甚至可以購買領土耶」、「團購有打折嗎」，還釣出已取得證書者曬照打卡「西蘭公國騎士在此向您致意」、「來自男爵的問候」。

據悉，有不少名人都擁有該國貴族身分，如著名歌手紅髮艾德、日本AV男優清水健、台灣歌手瘦子等。

由 @isabellathatgirll 發佈
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二戰 人工島 英國

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