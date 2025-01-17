出動電鋸？印尼女「鼻環卡入椅背」連人帶椅求救 消防員搞笑緩解緊張

印尼萬隆（Bandung）一名女子1月11日在公司鬧著玩時，將佩戴有鼻環的鼻子伸進椅背上的網洞，驚覺鼻環在網洞卡住無法取出，她隨後獲送往當地消防局。消防員一度拿出電鋸等重型工具扮演施救，企圖緩解事主的緊張心情，最終依靠鐵鉗將她救出。

《每日郵報》報導，公司的監視器紀錄下這名女子遇險一刻，她當時將鼻子伸向椅背，未料鼻環鉤住椅背網洞，隨後驚呼求助。同事在施救未果後將她連人帶椅抬上車送往消防局。

消防員使用鐵鉗耗時10分鐘左右將她救出，隨後還跳舞緩解緊張氣氛。女子感謝他們的救援還邀請他們合影。

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文章授權轉載自《香港01》