「前職公務員、現職王子殿下」！日本美男轉行當牛郎 陸網炸鍋：鐵飯碗不如下海

這也算是「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」？有網友在日本路邊見到一輛宣傳車，意外瞥見車上廣告的標語寫著：「前職、國家公務員，現職、王子殿下」，簡單幾個字便讓原PO忍俊不禁，立刻將這張照片發布在小紅書上。貼文曝光後，引起大陸網友的熱烈討論，甚至釣出牛郎本人的回應。

一位網友表示，自己在日本街頭經過一輛宣傳車，但當她定睛一看，卻忍不住直呼：「恨我看得懂日本中國字」。原來這是聲色場所的宣傳車，上面幾個斗大的漢字寫著：「前職、國家公務員，現職、王子様（さま，意即殿下、大人）」，還有該位牛郎的照片和藝名，原PO感到十分驚奇，便將該情景發布在小紅書上。

見此，大陸網友紛紛議論，狂刷了5000多則留言：「這才是真正的走到人民中」、「從為人民服務到給人民服務」、「公務人員下基層（大誤）」、「側面反映日本經濟也不好？」、「世道太差了，鐵飯碗不如下海來得快」、「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」、「特地這麼強調一下，有種禁忌感嗎」、「花錢找他教面試考試經驗怎麼樣」、「再也不會被人罵稅金泥棒了（泥棒是日文讀音假借字延伸出來的用法，意即日文的小偷）」。

也有人指出，日本的風俗產業主要是提供「情緒價值」，這位牛郎選擇轉行反而非常適合，「可能公務員服務人民，鍛鍊了服務技能，很會提供情緒價值」、「這也不是純看臉吧，感覺主要還是靠情緒智商，和給人提供的情緒價值」、「日本牛郎的服務內容是情緒價值，所以外表不重要的啦」。

更有認識對方的網友，直接將貼文分享給牛郎本人，並表示他「受寵若驚」。網友先傳訊息給這位名為結的牛郎，笑稱：「你在小紅書紅了你知道嗎？」，看到陸網熱烈的討論，結也幽默回應：「我是不是應該學中文了？」、「大家會來指名我嗎？」。最後，當網友詢問他是否還有其他話想分享時，結竟然笑喊：「謝謝大家關注我，我很開心！本人比照片好看喔」，逗趣反應讓眾人笑翻。