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想甩過年肥？BMI超標不一定胖 專家曝新定義：可能又胖又健康

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為要評估一個人是否過胖，不能只看BMI指數。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
專家認為要評估一個人是否過胖，不能只看BMI指數。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

過年期間大魚大肉，不少人可能已經蓄勢待發，打算年後努力減肥。不過一般民眾可能不知道，過去幾十年來盛行用來計算身材的BMI指數（身體質量指數）如今可能不再是用來測量肥胖的標準。過去認為健康的BMI指數範圍是18.5至24.9，但英國科學家卻有不同見解。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，《刺胳針》期刊新組成的委員會認為，BMI不能直接用來衡量肥胖程度，應該進行更多層面的調查和評估，才能說病患是「臨床肥胖」，需要醫療介入治療。英國國家健康與照顧卓越研究院（The National Institute for Health and Care. Excellence, NICE） 在1月14日甚至已經發出公告，未來英國的醫療院所若需評估病患的肥胖指數，不能只用BMI指數。

目前英國國民保健署（National Health Service,NHS）因肥胖病人照護，每年必須砸下60億英鎊在相應醫療開銷上，這個數據預計將在2050年增加到每年90億英鎊。

倫敦國王學院委員會（King’s College London）主席魯比諾（Francesco Rubino）認為，BMI無法明確測量出受試者的體脂和肌肉含量，因此算出來的數字可能會有誤差。有的人也許BMI指數過高，但實際上可能有頻繁的運動習慣，是因骨骼或肌肉重量才會「過胖」。魯比諾指出，如果英國的醫療體系沒有改善評估肥胖的方式，找到更明確的歸納方法，反而是浪費醫療資源，也增加國家負擔。

其實不只英國是「過胖之國」，台灣也默默加入了過胖的行列。據台灣國健署統計，成人過重及肥胖率高達50.3%，肥胖者BMI值越高，醫療開銷就越大。以2011年國民醫療保健支出9,103億元計算，肥胖相關的醫療保健支出高達264億元，顯見肥胖會造成國家經濟負擔。不僅如此，台灣十大死因中，就有7項與肥胖相關，肥胖造成的問題，實在不容小覷。

減肥 肥胖

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