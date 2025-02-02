影／YouTuber挑戰一周走25萬步 身體竟出現驚人變化

英國一名YouTuber為了挑戰自己的身體極限，在7天內共步行25萬步，等於每天都在「跑半馬」。一周後他的身體出現驚人變化，他也建議粉絲真的要養成運動習慣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，28歲的威爾士（Jack Massey Welsh）通常都是拍一些介紹汽車的影片，不過他日前決定挑戰自己，在7天內步行25萬步，想知道身體會出現哪些變化。

威爾士平均每天走3.5萬步，也就是每天要走27公里。這樣的步行數據是一般英國人的十倍，因為一般人平均每天只有走3、4000步。他在開始之前先測量了全身的數據，在挑戰過程中也增加了蛋白質攝取量，想知道這樣的運動量和飲食是否能幫他「增肌減脂」。

他光是早上就要花兩個小時走15,500步，晚上還要再帶狗狗出門散步，才第二天他就覺得自己是不是太過自信，懷疑自己能不能達成。雖然到了第四天，他的腿部肌肉已經不像前幾天那麼痠痛，但他的腳掌已經起了水泡，腳踝也發炎腫脹。

他靠著吃止痛藥完成了這項挑戰，在最後的照片對比中，他覺得自己的身形比一開始更瘦，照片看起來側面的腹部脂肪也減少了一些。他瘦了1公斤，手臂和身體的數據都有縮小，大腿則粗了0.5公分。

雖然他不建議觀眾像他一樣挑戰誇張的步行數據，但自己實際實行後，威爾士說自己真的很推薦觀眾把健走納入日常生活。他建議觀眾要評估自身狀況，大概走8000到20,000步，認為光是這樣的改變，應該就能為身體健康帶來許多益處。