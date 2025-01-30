36歲19寶媽懷上「第20個小孩」 網友傻眼：根本沒考慮未來

美國一對夫妻育有19個孩子，而且最近太太又懷了第20個孩子。夫妻倆近期接受訪問時坦言，因為生了太多孩子，生活真的不輕鬆，也常要面對外界的批評，但兩人仍堅持自己的選擇。

據《太陽報》（The Sun）報導，36歲的黛絲瑞（Desiree）和丈夫克里斯多夫（Christopher）育有19個孩子，肚子裡還正懷著一個。兩人結婚前，黛絲瑞就有3個孩子，而克里斯多夫則是帶著8個孩子進入婚姻，所以加上肚子裡的寶寶，有9個孩子是黛絲瑞和現任丈夫克里斯多夫生的。

他們的孩子年齡從22歲到19個月大，黛絲瑞常認為家裡就是一團混亂。她每天得洗至少兩次衣服，才有辦法讓全家有衣服穿，週末時甚至可能需要洗10次才夠。不過家務還不是夫妻倆最擔心的事，黛絲瑞坦言，經濟壓力才是她和先生最大的挑戰，光是要確保孩子有足夠的食物可吃、有充足的電力和水，就已經很不容易。

為了增加收入，夫妻倆經常接受媒體採訪，也經營社群媒體；除了這些額外的收入，克里斯多夫也從事銷售工作。面對外界批評夫妻倆是「靠納稅人的錢養孩子」，克里斯多夫反駁他們絕對是靠自己雙手打拚養家。

不過即使如此，還是有不少網友質疑，生了這麼多個孩子，爸媽真的能夠給每個孩子足夠的關愛嗎？但克里斯多夫說，家中採取「開門見山」溝通法，只要孩子主動提出需要時間或陪伴，他和妻子就會安排時間。

儘管引發不少爭議和批評，夫妻倆仍堅稱大家庭的生活讓家中充滿歡樂與活力。他們希望腹中的寶寶是個男孩，這樣家中孩子的男女數量就會剛剛好達到「完美平衡」。