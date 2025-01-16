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販賣機「整顆生洋蔥」擺飲料旁？律師忍不住買下仍不解：怎麼放的

聯合新聞網／ 綜合報導
一架北海道的自動販賣機直接放置生洋蔥販售。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一架北海道的自動販賣機直接放置生洋蔥販售。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

日本販賣機大國，無論是在熱鬧的都市，還是悠閒的鄉村地區，街頭巷尾總是少不了幾台販賣機。一般販賣機最常見的商品是飲料，但也有一些品項比較特別，讓人意想不到的販賣機。近來有台北海道的販賣機，就引起了日本網友們的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本律師中村憲昭在個人「X」上分享，表示他在北海道札幌通勤時，總是會經過一台販賣機。這台販賣機上除了一般的飲料、零食之外，旁邊還放了一顆洋蔥。而且這顆洋蔥似乎不是單純擺設，而是真的商品項目。

由於實在太過在意，使得中村最後還是忍不住按下販賣機按鈕，買下了洋蔥，並好好將它做成料理吃掉了。報導指出，其實這台販賣機由澤口商店管理，店長往往依據自身判斷，選擇要放進什麼樣的商品。除了飲料、點心和罐頭之外，過往也放過魚漿、起司等等。由於前年洋蔥價格上漲，因此廉價的洋蔥銷路不錯，於是去年開始繼續販賣。澤口還特別感謝自動販賣機，24小時都能夠銷售商品。

很多網友也紛紛回應「怎麼會有洋蔥啦」、「真的跑出一顆洋蔥笑死」、「問題是怎麼都沒包裝就丟進販賣機裡」、「身為家庭主婦，覺得洋蔥皮垃圾會很麻煩吧」、「機器裡面要怎麼清咧」、「到底怎麼放進去的」、「機器裡頭有幾顆洋蔥咧」、「如果洋蔥像飲料一樣直立排好未免太有趣」、「真的會想買一顆耶」。

北海道 日本 洋蔥 販賣機

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