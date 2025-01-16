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被觀光客擠滿！東京宿泊價格高漲 出差族沒錢住「睡機場、公園」

聯合新聞網／ 綜合報導
東京近來觀光客太多，商務出差人士常常找不到地方住宿。圖／Ingimage
東京近來觀光客太多，商務出差人士常常找不到地方住宿。圖／Ingimage

日本近來觀光人數居高不下，訪日的外國觀光客數量一天比一天多，結果就是讓飯店房間一位難求，價格當然也水漲船高。而也因為這樣，使得很多有商務需求的日本人，已經越來越難在東京找到合適的下榻處，出差難度暴增。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，知名連鎖飯店品牌「APA Hotel」指出，該品牌旗下位於東京的分店和2021年比較，住房率上漲了45個百分點，房價則上漲為270個百分點，其中有半數是外國觀光客。另一間商務旅館的業者也表示，在疫情之前，他們的客群有8到9成是商務客，但到了疫情後，房間反而都被觀光客擠滿了。

觀光客湧入，房間一位難求，連帶使得住宿價格飆升。有的人到東京出差，預算有限下找不到飯店，只好一再往離市區要好幾十分鐘車程的郊區找。一位50多歲的大阪公務員指出，由於國家規定的的課長級出差費，就打死在10900日圓而已（約相當於新台幣2310元），但東京住宿隨隨便便就破2萬日圓（約相當於新台幣4236元），差額只好拿自己的荷包來墊。

有的人找不到房間，乾脆去睡在羽田機場大廳，或者找台共享汽車，停在停車場睡整晚等等。也有人選擇到共用工作空間，或是廉價的汽車旅館打發，甚至乾脆跑去睡公園的都有。

房間 日本 東京 羽田機場 觀光客

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