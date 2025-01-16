日本高麗菜價「爆漲近4倍」衝擊民生！拉麵店快扛不住只能苦撐

高麗菜是日本常見的家常蔬菜，但近來日本的高麗菜價飆漲不止，影響到很多民眾。特別是需要高麗菜作為配料的拉麵店，原本就受到其他成本上漲的衝擊，如今連一向經濟實惠的高麗菜都價格攀高，也只能想辦法苦撐。

根據日本媒體「BSS山陰放送」報導，位於鳥取縣米子市的拉麵店「笑福米子陰田店」，店家平常一天會用到8顆高麗菜。過往在便宜的時候，8顆高麗菜的成本大概是1000至1200日圓（約相當於新台幣211至254元）左右，但現在8顆高麗菜的成本，已經漲到了4倍的4800日圓（約相當於新台幣1016元）。

日本農林水產省調查指出，現在日本全國平均的高麗菜價為1公斤453日圓（約相當於新台幣96元），是過往的3.36倍。在米子市境內的超市裡，一顆高麗菜的價格已經逼近500日圓（約相當於新台幣106元），甚至傳出在日本一些地方，已經有店家賣到1顆1000日圓（約相當於新台幣212元）。

因為日本高麗菜去年秋冬產季生長不良，使得從12月中左右開始，菜價就居高不下。鳥取縣因為在地還有產高麗菜，可以地產地銷，漲幅相對沒那麼高，但未來還是不樂觀。

由於日本拉麵算是平民美食，使得原物料價格上漲，店家也不敢輕易漲價。「笑福米子陰田店」指出，一般餐飲店的成本率大概落在30至35％，但目前該店已經漲到了超過40％，但為了提供客人服務，只能稍微調整高麗菜的比例應對而已。