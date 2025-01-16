頭等艙活春宮空姐需「滅火」 過來人揭密…要確認乘客有呼吸？

【活春宮／乘搭飛機須知】飛機頭等艙秘聞超出想像！有阿聯酋航空（Emirates）前空姐出書揭開飛機頭等艙不為人知秘密，除了乘客被定時「暗中觀察」，更曾有乘客在進行激烈親熱行為，需要空中服務員（空服員）「滅火」，否則可能面臨嚴厲處罰。

飛機頭等艙乘客被定時「偷看」

綜合外媒報導，曾在阿聯酋航空（Emirates）任職空姐5年的瑪麗卡（Marika Mikusova）出版新書《空服員日記》（Diary Of A Flight Attendant），講述她在38,000英呎（約1.2萬米）高空所見所聞，其中飛機頭等艙的規矩及行為，令人意想不到。

首先，瑪麗卡透露，頭等艙空服員被要求每30分鐘「偷看」乘客1次，以確保乘客「還活著、還在呼吸」。她解釋，因為阿聯酋航班頭等艙設計是獨立隔格，私隱度十足，故要定時「偷看」以策安全。不過她強調，這種安排只在頭等艙實施，而商務艙座位開放，毋須類似「特殊」檢查。

乘客空中激戰 空服員1招「滅火」

瑪麗卡又說，空服員被要求在整個飛行過程中保持警惕，掌握機艙內發生情況。她舉例，有次看到1對情侶在廚房外激烈親熱，空服員一直在遠處監察，直到情侶行為逐漸「升溫」，空服員不得不介入阻止，要求2人返回座位。

情侶返回座位，但空服員仍未可以鬆懈，需要密切注意2人行為，有時更要走近觀察，以防2人躲在毯子下繼續「激戰」。她解釋，若旅客被發現在進行相關行為，可能面臨嚴厲處罰，「特別是你乘坐阿拉伯航空公司的航班」。

日常工作方面，瑪麗卡表示，送餐服務結束後，空服員會檢查並清潔廁所、檢查煙霧探測器有否被堵塞，補充廁紙和紙巾、為沒有睡著的乘客送上水或果汁，以及收集垃圾，「當服務最終完成、乘客們吃飽了、準備睡覺時，我們很高興」。她補充，空服員會每45分鐘重複1次，直到下1次送餐或準備登陸。

延伸閱讀：

撿屍活春宮？網傳內地醉女被當街性侵自殺亡 震撼片瘋傳警咁回應

巨坑活春宮片瘋傳！男女草坑激戰洞中有洞 成打卡熱點兼樓房賣點

文章授權轉載自《香港01》