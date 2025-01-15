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人勒？新郎婚禮「遲到1個半小時」 超荒謬理由讓新娘氣到現在

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太過去在結婚時，老公竟然因為剪頭髮遲到一個半小時。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太過去在結婚時，老公竟然因為剪頭髮遲到一個半小時。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

結婚是終身大事，而結婚典禮上的點點滴滴，無論是甜蜜的回憶，還是什麼不愉快的狀況，都可能讓新婚夫妻記上一輩子。在日本，就曾經有位新娘在婚禮當時，碰上老公的荒謬行為，即使已時隔多年，都還相當在意。

根據日本媒體「ftn-fashion trend news」報導，一位不具名的50多歲女性，過去為了在結婚時，曾經在典禮當天提早來到會場，準備迎接忙碌的一天。沒想到在新娘到場時，卻遲遲不見新郎身影，就連問婆婆新郎去哪了，也只知道男方說要出去剪頭髮，然後就沒再出現過。

由於時間緊迫，使的新娘也顧不得新郎出現，只能先到會場準備。新郎本身平常就在外地工作，因此為期約一年結婚典禮的籌備工作，幾乎都被丟到新娘身上，使新娘越想越不高興，心情壞到極點。

等到預訂時間都過了1小時半，新郎才終於穿著便服姍姍來遲。原來，新郎跑去剪頭髮時，因為沒有事前預約，所以在理髮廳等了好一陣子，才會花這麼久的時間。

如此荒謬的理由，讓新娘幾乎不能接受，在家人的安撫下，才終於沒有當場爆發。但是對新娘而言，即使如今過了這麼久的時間，一想起丈夫當初的所作所為，還是感到無法原諒。

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