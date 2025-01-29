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煙火往下體飛！德州男遭炸成重傷、重學走路 命根子竟無損

聯合新聞網／ 綜合報導
煙火往安德魯鼠蹊部飛過來，造成他三度燒傷。示意圖／ingimage
煙火往安德魯鼠蹊部飛過來，造成他三度燒傷。示意圖／ingimage

美國國慶日時，有不少人會購買煙火在自家土地上施放。德州一名男子就在國慶日時受邀到朋友家看煙火，不過沒想到當天煙火竟剛好對著他鼠蹊部飛過來，讓愉快歡慶的假日，瞬間變成血肉模糊的恐怖片回憶。

據《衛報》（The Guardian）報導，受傷的安德魯（Andrew Disney）在2007年從英國搬到美國德州，美國和英國施放煙火的習慣很不一樣。在接近國慶日時，路邊會有許多貨櫃，不用任何許可就能施放煙火。2022年，安德魯和妻子、孩子接受朋友邀請，到他們家的空地放煙火，想不到遇上意外。

當天眾人吃飽以後，孩子在附近跑來跑去玩耍，安德魯則坐在空地看著孩子。朋友點燃煙火後，第一發就已經出了意外，那束煙火不是朝天空飛去，而是飛向門廊爆炸。不過安德魯都還來不及反應過來，第二發煙火就朝他飛了過來。

他立刻覺得自己的大腿根部和鼠蹊部疼痛難耐，倒在地上痛得大叫。煙火炸掉了安德魯的短褲和內褲，妻子在一旁厲聲要孩子離遠一點，他們都以為安德魯會在那次意外中喪命。

因為這次意外，安德魯身上有8%的面積受到三度燒傷，但幸好位置雖然離鼠蹊部很近，他的生殖器並沒有受到任何傷害。當天他穿了短褲，用了一條太太嫌醜的皮帶，但正是因為皮帶扣是金屬製，才讓安德魯免於受到更嚴重的傷。

現在安德魯正在努力復健，他接受皮膚移植和物理治療，連走路都要重新學習。由於大腿根部留下大片傷疤，他也必須接受心理治療，才能再次跟妻子恢復親密關係，但能夠在這次意外中保住命根子，還是讓安德魯非常感激。

國慶 德州 生殖器 美國 親密關係

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