房價貴到離譜！英國妹子乾脆當「水上人家」 這些毛病竟好了

英國的房價越來越貴，光是在倫敦，平均住房租金就要1600英鎊（約新台幣6萬4千元）。一名女子因為實在受不了這麼沉重的負擔，在因緣際會下看到出售的船隻，決定自己把船隻改造成住家，成為「水上人家」。

據《太陽報》（The Sun）報導，29歲的香儂（Shannon Lane）本來跟朋友一起合租，但即使這樣，她每個月也要支付900英鎊（約新台幣3萬6千元）的房租。後來房東提出漲價，要求1000英鎊（約新台幣4萬元），生活成本逐漸升高，讓香儂開始想要另覓出路。

某天，她在倫敦國王十字運河散步時，看到一艘出售的運河船，這艘船的售價為24,000英鎊（約新台幣96萬元），即使包含水電費，她之後每個月也只要支付350英鎊（約新台幣1萬4千元）就能入住，於是立刻決定買船改造。

香儂表示，她計算購買這艘船的貸款，每個月只要還款300英鎊（約新台幣1萬2千元），不只比她本來的房租便宜許多，還能擁有自己的家，讓她立刻下定決心搬家。

不過住在船上的生活當然也不是一帆風順。進入冬天時，因為船隻停在水面上，家裡的溫度特別低，不只家中狗狗的水碗結冰，就連她只是放在水槽準備隔天再洗的茶杯也變成了冰塊。她坦言，自己一度因為冬天放棄船上生活，因為實在太冷了。

但自從香儂在2023年1月正式成為「水上人家」後，她的心理健康進步許多，本來焦慮和憂鬱的問題都消失了。雖然冬天真的不太方便，但夏天時，她可以隨時出發旅行，也有了非常特殊的住房體驗。不僅如此，她也認識了許多志同道合的新朋友，讓她真實體驗了「住房自由」的樂趣。