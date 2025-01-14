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身高不到120公分 侏儒症模特兒嘆：常被誤認是男友的女兒

聯合新聞網／ 綜合報導
凱特琳比男友矮了64公分，常被誤認是女兒。示意圖／ingimage
凱特琳比男友矮了64公分，常被誤認是女兒。示意圖／ingimage

英國一名患有軟骨發育不全症的女子，雖然身高只有不到120公分，卻當上模特兒，還和身高176的男友交往近三年。雖然出門時，她常常被誤會是男友的「女兒」，但她認為和男友之間的身高差距，反而證明了真愛與外表無關。

據《太陽報》（The Sun）報導，23歲的凱特琳（Caitlin Hellyer）因為罹患軟骨發育不全症，身高只有112公分。她和33歲的男友蓋伊（Guy Pritchard）交往快三年，每次出門都會引來旁人側目，也常聽到有人竊竊私語，懷疑她是不是男友的「女兒」。

凱特琳哭笑不得地說，她常常因為身高被誤會是小孩。有次她跟男友及朋友去用餐，店員看到後安排座位時說了「三大一小」，直到看到凱特琳的身材才改口說是「四位大人」。

她和蓋伊是在2022年時透過網路認識的。兩人只認識短短兩個月就決定同居，感情進展十分迅速。因為身高差距，他們的日常生活充滿各種有趣的默契，像是上車時，男友就要負責抱她上車，因為那台Land Rover實在太高了。而有時要拿地板上的東西時，則由凱特琳負責。

她和男友出門時，會因為身高差被路人偷偷拍照。也有人懷疑兩人不是真愛，可能是蓋伊有什麼特殊癖好才會交往。雖然外界眼光不太友善，但凱特琳並沒有因此感到自卑。她強調，跟蓋伊交往的這段時間，她感到既安全又幸福。她認為自己的感情反而能鼓勵那些追求真愛的人，因為「愛情不是看身高、外貌或家庭背景，而是找到那個讓你心動、能讓你感到幸福的人。」

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