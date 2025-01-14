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英成人網紅「12小時千人斬」破世界紀錄 網一看細節酸不可能

聯合新聞網／ 綜合報導
邦妮聲稱自己在12小時內和1057人發生關係。示意圖／ingimage
邦妮聲稱自己在12小時內和1057人發生關係。示意圖／ingimage

英國一名成人網紅在倫敦舉辦「千人斬」挑戰，她宣稱自己在活動12小時中，和1057名男性發生關係，認為自己已經打破了之前的單日性行為紀錄。

據《太陽報》（The Sun）報導，邦妮（Bonnie Blue）近日高調宣布，自己在12小時內和1057名男性發生性關係，藉此打破了前人留下的紀錄。這項紀錄的保持人是莉莎．史柏克絲（Lisa Sparks）；她在2004年於一天內和919人發生關係。

活動結束後，邦妮也在TikTok上分享過程。她驕傲地表示，自己只花12小時就破了前人的紀錄，而且完成後覺得自己膚況更好了。邦妮在影片中只穿著一套內衣，毫不避諱地描述挑戰過程。她透露，一開始她和男伴們先以群交進行，接著再分組分為每組五人，最後再進行「一對一交流」。

邦妮說，雖然人數達到1000時就已經破了紀錄，但她還是堅持完成，和剩下的57人發生關係。她強調，整個活動都請紀錄片團隊拍攝，之後會在她的OnlyFans平台公布完整影像。

不過有不少網友對此提出質疑，認為邦妮根本就在吹噓：「12小時只有720分鐘，怎麼可能平均不到1分鐘就跟1個人做完？」另一名網友則酸說，會相信邦妮的人，才真的是「好傻好天真」。

除了有許多網友質疑真實性，也有網友認為這樣的行為令人不齒：「有夠可悲，怎麼會有男性願意做這種事？」更有網友直言：「妳覺得爸媽會因為這樣以妳為榮嗎？」不僅如此，由於邦妮常邀請剛滿18歲的男性參與拍攝，也有不少人批評她是變態的「掠奪者」。

不過面對外界譴責，邦妮說，18歲已經是成年人了，他們有權利選擇自己的生活，為自己的行為負責任。她強調，自己只是提供這些男性一個機會，從來沒有強迫任何人。

@bonniebluclips

Did you miss Bonnie Blue 1057 because your wife wouldn't let you be part of it? Divorce her #bonnieblue #fyp

♬ original sound - Bonnie

性行為 性關係 網紅

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