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真的腰瘦…美27歲跨性別女「切6根肋骨瘦身」 還打算製肋骨皇冠

聯合新聞網／ 綜合報導
艾蜜莉為了擁有纖細腰身，不惜手術取出肋骨。示意圖／ingimage
艾蜜莉為了擁有纖細腰身，不惜手術取出肋骨。示意圖／ingimage

美國一名跨性別女子為了追求纖細的腰身，不惜動手術取出六根肋骨。更令人驚訝的是，為了不要「浪費」，她打算用這些取出的肋骨，做成一頂「肋骨皇冠」，以此紀念手術過程。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的跨性別女子艾蜜莉近期動了一項特別的整形手術。她支付1.7萬美元（約新台幣56萬元），只為了讓自己的腰能夠更細一點。動手術前，艾蜜莉還拍影片開玩笑說：「我準備好要開一場『艾蜜莉烤肉趴』了！」不過手術後又拍影片解釋，自己絕對不會「吃自己的肋排」，畢竟實用人肉可能會導致致命疾病。

有些網友開玩笑艾蜜莉把肋骨做成給狗狗咬的玩具，還有人提議可以拿來熬湯，這樣就能有一碗「排骨湯」喝。艾蜜莉回應網友表示：「雖然我的肉可能很美味，但我絕對不會採納這些建議。」

不過畢竟已經取出了6根肋骨，艾蜜莉希望能夠好好利用這些「多餘的身體部位」。她本來計劃要把肋骨送給自己的好朋友，但後來又改變主意，決定找人幫她做一頂「肋骨皇冠」，用來紀念自己勇敢動手術。

有些人認為為了外表動這種手術太過極端，且術後為了復原，艾蜜莉還得要24小時穿著束腰，令不少網友質疑這麼做真的值得嗎？針對網友的批評和質疑，艾蜜莉則回酸「你們的媽媽說不定也做過巴西提臀術，我的手術跟那些手術是一樣的」。她也強調「花我的錢，動我的身體，我想怎麼做就怎麼做！」

整形手術 美國 跨性別

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