掀食物大戰！英國披薩店賣「天價鳳梨披薩」 老闆曝原因：絕對死守底線

在披薩上放鳳梨一直以來都頗具爭議，有意大利人認為鳳梨是甜，與正宗意大利披薩的口味大相逕庭。位於英國東部城市諾里奇（Norwich，又稱諾域治）一間披薩店則在外賣平台上推出一款要價100英鎊（約新台幣4,035元）的夏威夷披薩（其中含有鳳梨），因這價格高於其他款式披薩引起關注。店主則解釋，標高價的原因在於他討厭在披薩上放鳳梨，希望以此勸阻顧客購買。

Francis Woolf是披薩店Lupa Pizza的老闆，Quin Jianoran擔任主廚，兩人在披薩上放鳳梨一事上取得共識。這還體現在外賣菜單所附帶的描述上：「也點香檳吧！放膽去做，你這個瘋狂的傢伙！」

雖然主打創意特色菜，但在披薩上放鳳梨卻出奇的成為店主與主廚死守的底線，Woolf還坦言：「我完全無法忍受意大利披薩上放鳳梨」。

不過大部份英國人卻對此不具有惡感，2017年的一項民意調查顯示，53%的英國人喜歡這種甜味和鹹味的組合，而29%的人認為這是令人厭惡的。

這間餐廳在去年6月開業，在外賣平台上售賣的食物與當地其他披薩店差不多，例如經典意大利披薩售價為14英鎊（約新台幣564元）。

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文章授權轉載自《香港01》