恐怖人獸交！男子性侵乳牛 遭一腳爆頭斃命…下體驚現1物超詭異

巴西發生疑涉及人獸交的恐怖命案！當地1名45歲農場男工人疑企圖性侵1頭乳牛，結果被乳牛一腳「爆頭」踢死。男工人屍體被發現時，下體還戴著保險套，旁邊有剛打開的包裝紙，似乎行事時相當匆忙。

男子圖性侵乳牛遭踢死

綜合外媒報導，事發1月8日（星期三），地點在巴西首都巴西利亞（Brasilia）近郊薩姆巴亞（Samambaia）1個農場。死者的同事向警方表示，前一晚（1月7日）死者與他們喝酒，1月8日凌晨5時起床擠牛奶，原定要送牛奶給老闆泡咖啡，但他之後遲遲沒有回來。

戴著保險套倒斃乳牛旁

由於死者出外太久，同事們擔心其安全，清晨6時許決定前往一探究竟，卻驚訝地發現死者昏迷不醒倒在1頭乳牛旁邊，陰莖戴著保險套，旁邊遺有剛打開的包裝紙。

醫護人員趕到現場，發現死者心臟驟停，即場替他搶救，但最終證實不治。當地警方正調查案件，推測死者是想性侵乳牛，其間被反抗的乳牛踢中頭部，重創身亡。

俄男圖性侵母牛遭攻擊多處傷 被捕待審訊

其實今次已非首次有人懷疑企圖性侵牛隻。2024年8月，1名到泰國旅遊的26歲俄羅斯男子，疑因吸食毒品失控，試圖性侵1頭母牛，被母牛以牛角攻擊，全身多處受傷。當地居民報警，這名俄羅斯男子被當地警方拘留，等候進一步審訊。

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文章授權轉載自《香港01》