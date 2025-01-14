快訊

鄭淑心挨告喊以死謝罪 爆柯文哲「竊國賣國」想透過沈慶京接觸習近平

你多久沒愛愛了？醫警告：長期缺乏性行為損害身心「恐讓生殖器萎縮」

曾喊「天上掉下的禮物」！前綠委鄭余鎮心臟病逝世 享壽79歲

恐怖人獸交！男子性侵乳牛 遭一腳爆頭斃命…下體驚現1物超詭異

香港01／ 布萊恩／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

巴西發生疑涉及人獸交的恐怖命案！當地1名45歲農場男工人疑企圖性侵1頭乳牛，結果被乳牛一腳「爆頭」踢死。男工人屍體被發現時，下體還戴著保險套，旁邊有剛打開的包裝紙，似乎行事時相當匆忙。

男子圖性侵乳牛遭踢死

綜合外媒報導，事發1月8日（星期三），地點在巴西首都巴西利亞（Brasilia）近郊薩姆巴亞（Samambaia）1個農場。死者的同事向警方表示，前一晚（1月7日）死者與他們喝酒，1月8日凌晨5時起床擠牛奶，原定要送牛奶給老闆泡咖啡，但他之後遲遲沒有回來。

戴著保險套倒斃乳牛旁

由於死者出外太久，同事們擔心其安全，清晨6時許決定前往一探究竟，卻驚訝地發現死者昏迷不醒倒在1頭乳牛旁邊，陰莖戴著保險套，旁邊遺有剛打開的包裝紙。

醫護人員趕到現場，發現死者心臟驟停，即場替他搶救，但最終證實不治。當地警方正調查案件，推測死者是想性侵乳牛，其間被反抗的乳牛踢中頭部，重創身亡。

俄男圖性侵母牛遭攻擊多處傷　被捕待審訊

其實今次已非首次有人懷疑企圖性侵牛隻。2024年8月，1名到泰國旅遊的26歲俄羅斯男子，疑因吸食毒品失控，試圖性侵1頭母牛，被母牛以牛角攻擊，全身多處受傷。當地居民報警，這名俄羅斯男子被當地警方拘留，等候進一步審訊。

延伸閱讀：

曾是童星女子遭姦殺！公園內遭吸毒男「不停性侵致死」　判刑絕了

裝修工強暴屋主！他遭裝修工下藥圖性侵　震撼影片瘋傳　結局曝光

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

恐怖人獸交！男子性侵乳牛 遭一腳爆頭斃命…下體驚現1物超詭異

巴西發生疑涉及人獸交的恐怖命案！

天生擁有雙陰道 澳洲成人網紅連「洗澡水」都有人花大錢買

澳洲一名女子罹患罕見的雙子宮畸形症（Uterus Didelphys），因為這種病症，讓她有兩個陰道、兩個子宮及兩個子宮頸。女子異想天開，竟乾脆靠著特殊的身體構造賺錢，於成人社群網站OnlyFans開設頻道，甚至還有粉絲因為這樣願意花錢買她泡澡過的洗澡水。

泰國淫狼性侵80歲前岳母！威脅又掌摑成功洩慾 老婦憂再被侵犯「露宿街頭」

泰國發生令人不齒的離譜性侵案。當地1個非牟利組織近日發現1名80歲老婦無家可歸，經了解後發現她於較早前被40歲前女婿闖入家中性侵…

她遊迪士尼1舉動遭鄙視！薑餅人嚇到吃手手 網見工作人員笑翻：情緒價值給很滿

無論男女老少，只要進入迪士尼這個夢幻角度，彷彿都會沉醉其中。網上近日瘋傳1條片段，事發地點相信為美國迪士尼樂園，有女遊客趁薑餅人於巡遊登場時，竟於對方面前啃薑餅人餅乾，嚇到薑餅人「吃手手」…

海灘穿比基尼泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男 網讚：絕招

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，男士想結識心儀女士無可厚非！有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時，或許是穿著比基尼（Bikini）泳衣關係，屢遇陌生男子上前搭訕，她覺得很是騷擾，但又不想以強硬態度拒絕，所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得不少男子以手遮擋鏡頭，然後轉身離去。

獨居婦遭鄰居飼養2頭豬襲擊咬死！血腥畫面曝光 警直呼：可怕

圈養的牲畜竟然襲擊人類？美國近日發生1宗豬隻攻擊人類致死的案件，當地1名75歲獨居婦人在家門外慘遭鄰居養的2隻豬襲擊，被發現時已倒臥血泊中，腿部大面積受傷，不幸離世，而她的屍體有部份似已被豬啃去。現場情況慘不忍睹，鮮血淋漓，連警方也形容案件是「可怕、可怕的情況」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。