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巴西37歲女嫁給「布娃娃」 曝喜訊「懷了第4寶」害喜

聯合新聞網／ 綜合報導
梅莉維妮「生了」雙胞胎女兒，現在又「懷了」4寶。示意圖，非當事人。圖／ingimage
梅莉維妮「生了」雙胞胎女兒，現在又「懷了」4寶。示意圖，非當事人。圖／ingimage

巴西一名女子之前因為「嫁」給「布娃娃老公」而爆紅，最近她又因為「喜事」再次登上新聞各大版面。原來女子宣布，自己跟布娃娃老公順利「懷了第四胎」，自己即將當上四寶媽。

據《鏡報》（Mirror）報導，37歲的梅莉維妮（Meirivone Rocha Moraes）之前因為常常抱怨單身，她的媽媽便做了一個真人大小的布娃娃給她。沒想到梅莉維妮就這樣和布娃娃馬塞洛（Marcelo）墜入愛河，兩人還在2021年結婚，甚至生下孩子。

梅莉維妮常常在TikTok上分享夫妻兩人的生活日常，吸引了73萬粉絲追蹤。之前她曾在網路上直播「生孩子」，沒想到最近會再懷上第四胎。梅莉維妮表示，自己前陣子常常孕吐，還總是很想吃番茄醬，於是媽媽便建議她驗孕。

她將驗孕過程的影片記錄下來上傳到TikTok，一看到驗孕棒呈現「懷孕」，她立刻抱著「丈夫」馬塞洛開心地大叫。梅莉維妮說，第二胎的雙胞胎才剛滿一歲，家裡已經有了三個孩子，實在沒想到會再懷孕，讓她覺得非常驚喜。

梅莉維妮說自己一直以來都很認真避孕，不只服用避孕藥，也都會使用保險套。她和丈夫馬塞洛目前「育有三子」，分別是「兒子」馬塞利紐（Marcelinho）、雙胞胎「女兒」瑪西拉（Marcela）和艾蜜莉亞（Emilia）。

@meirivoneemarcelo

♬ som original - Meirivone Rocha

雖然梅莉維妮對於意外懷孕非常開心，但她說先生跟她抱持著不同的看法。馬塞洛覺得要養三個孩子經濟負擔很大，可能需要再找第二份工作來養家。不少網友紛紛湧入留言道賀。有人直接寫道：「不可能吧」，另一個網友則說：「馬塞洛一定很高興又要當爸爸了。」還有網友開玩笑說：「馬塞洛也真夠忙的。」

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