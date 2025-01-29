影／看到跑車主動留電話 差32歲父女戀她堅稱「是真愛」

英國一名女子和相差32歲的男友大談「父女戀」，兩人的年齡差異引來不少網友討論。不過不僅年齡差異成為討論話題，女子更分享兩人相戀過程，坦承自己當初是看見男友跑車停在路邊，主動留下電話才會開始相戀，讓不少網友直酸女子是「為錢墜入愛河」。

據《鏡報》（Mirror）報導，30歲的吉吉（Gigi）和62歲的男友提姆（Tim）才交往6個月，但兩人的戀情已經在網路上引發不少網友討論。

原來當初吉吉到健身房運動時，看到外面停著一輛黃色跑車。她出於好奇，在車窗上留下紙條，寫下自己的電話號碼，就這樣認識了跑車的主人提姆。雖然提姆比吉吉大32歲，兩個人卻很快地擦出火花。

第一次見面時，吉吉就被男友的外表吸引，認為根本看不出提姆的實際年齡。見面的隔天，提姆就開著那輛麥拉倫跑車載吉吉出遊，兩人共度一天以後，便墜入了愛河。

兩人交往半年以來，各界的批評聲浪從來不曾間斷過。有網友酸吉吉根本就是為了錢才跟提姆交往，畢竟就連她自己都承認當初是自己看到跑車主動留下紙條。但吉吉解釋，當初這麼做一部分原因是跟朋友開玩笑鬧著玩，並不是因為她很愛錢。她認為這些留言批評的網友根本就是出於嫉妒，強調自己跟提姆是「真愛」。

吉吉說，跟提姆交往的感覺比之前任何一段感情都幸福，她從來沒有感覺到兩人之間的年齡差異，認為自己只是追求屬於自己的幸福，不想要也不需要在意外界眼光。