天生擁有雙陰道 澳洲成人網紅連「洗澡水」都有人花大錢買

澳洲一名女子罹患罕見的雙子宮畸形症（Uterus Didelphys），因為這種病症，讓她有兩個陰道、兩個子宮及兩個子宮頸。女子異想天開，竟乾脆靠著特殊的身體構造賺錢，於成人社群網站OnlyFans開設頻道，甚至還有粉絲因為這樣願意花錢買她泡澡過的洗澡水。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自澳洲的安妮（Annie Charlotte）靠著特殊的身體構造，在OnlyFans上吸引不少粉絲。她透露，粉絲因為她的特殊身體條件，除了買她的內衣褲之外，甚至連她在浴缸裡的自拍、泡過澡的洗澡水都有人要。

安妮表示，這些奇怪的「商品」讓她賺了不少錢，光是賣出兩件內衣，她就能賺650 澳幣（約1.3萬台幣），每個月光是賣內衣褲，就有3萬澳幣（約61萬台幣）進帳。

更令人咋舌的是，之前還曾經有粉絲要求要買她泡過澡的洗澡水。為了這瓶洗澡水願意出價4,000澳幣（約8萬台幣），還要求安妮要附上在浴缸裡泡澡拍下的照片，證明這真的是她用過的洗澡水。

雖然吸引不少粉絲花錢購買她用過的物品，安妮在和伴侶交往時，通常不會主動告訴對方自己有著特殊的身體構造。她表示，有99%的伴侶都不知道她有兩個陰道，但如果對方知道之後就會很好奇，會要求「查看」安妮的私密處。有些對象知道她的特殊構造後，會變得占有慾很強，甚至對她非常執著。

安妮表示，她之所以大方受訪，分享自身經歷，是希望讓更多人了解這種罕見疾病的真實樣貌。