快訊

饗饗疑食物中毒案近60人送醫 完整補償方案出爐

天生擁有雙陰道 澳洲成人網紅連「洗澡水」都有人花大錢買

聯合新聞網／ 綜合報導
粉絲就連安妮的泡澡水都想買。示意圖，非當事人。圖／ingimage
粉絲就連安妮的泡澡水都想買。示意圖，非當事人。圖／ingimage

澳洲一名女子罹患罕見的雙子宮畸形症（Uterus Didelphys），因為這種病症，讓她有兩個陰道、兩個子宮及兩個子宮頸。女子異想天開，竟乾脆靠著特殊的身體構造賺錢，於成人社群網站OnlyFans開設頻道，甚至還有粉絲因為這樣願意花錢買她泡澡過的洗澡水。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自澳洲的安妮（Annie Charlotte）靠著特殊的身體構造，在OnlyFans上吸引不少粉絲。她透露，粉絲因為她的特殊身體條件，除了買她的內衣褲之外，甚至連她在浴缸裡的自拍、泡過澡的洗澡水都有人要。

安妮表示，這些奇怪的「商品」讓她賺了不少錢，光是賣出兩件內衣，她就能賺650 澳幣（約1.3萬台幣），每個月光是賣內衣褲，就有3萬澳幣（約61萬台幣）進帳。

更令人咋舌的是，之前還曾經有粉絲要求要買她泡過澡的洗澡水。為了這瓶洗澡水願意出價4,000澳幣（約8萬台幣），還要求安妮要附上在浴缸裡泡澡拍下的照片，證明這真的是她用過的洗澡水。

雖然吸引不少粉絲花錢購買她用過的物品，安妮在和伴侶交往時，通常不會主動告訴對方自己有著特殊的身體構造。她表示，有99%的伴侶都不知道她有兩個陰道，但如果對方知道之後就會很好奇，會要求「查看」安妮的私密處。有些對象知道她的特殊構造後，會變得占有慾很強，甚至對她非常執著。

安妮表示，她之所以大方受訪，分享自身經歷，是希望讓更多人了解這種罕見疾病的真實樣貌。

網紅

延伸閱讀

追求長春不老 美國媽想要「年輕細胞」說服23歲兒「捐血」

影／負債流浪街頭 日本大叔靠「誇獎人」日薪2千元

愛上夢幻樂園 美國佛州夫婦乾脆搬去迪士尼隔壁「天天去」

瞳孔大小、亮度影響好感 研究：眼睛大又亮讓人更願意掏錢

相關新聞

天生擁有雙陰道 澳洲成人網紅連「洗澡水」都有人花大錢買

澳洲一名女子罹患罕見的雙子宮畸形症（Uterus Didelphys），因為這種病症，讓她有兩個陰道、兩個子宮及兩個子宮頸。女子異想天開，竟乾脆靠著特殊的身體構造賺錢，於成人社群網站OnlyFans開設頻道，甚至還有粉絲因為這樣願意花錢買她泡澡過的洗澡水。

泰國淫狼性侵80歲前岳母！威脅又掌摑成功洩慾 老婦憂再被侵犯「露宿街頭」

泰國發生令人不齒的離譜性侵案。當地1個非牟利組織近日發現1名80歲老婦無家可歸，經了解後發現她於較早前被40歲前女婿闖入家中性侵…

她遊迪士尼1舉動遭鄙視！薑餅人嚇到吃手手 網見工作人員笑翻：情緒價值給很滿

無論男女老少，只要進入迪士尼這個夢幻角度，彷彿都會沉醉其中。網上近日瘋傳1條片段，事發地點相信為美國迪士尼樂園，有女遊客趁薑餅人於巡遊登場時，竟於對方面前啃薑餅人餅乾，嚇到薑餅人「吃手手」…

海灘穿比基尼泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男 網讚：絕招

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，男士想結識心儀女士無可厚非！有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時，或許是穿著比基尼（Bikini）泳衣關係，屢遇陌生男子上前搭訕，她覺得很是騷擾，但又不想以強硬態度拒絕，所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得不少男子以手遮擋鏡頭，然後轉身離去。

獨居婦遭鄰居飼養2頭豬襲擊咬死！血腥畫面曝光 警直呼：可怕

圈養的牲畜竟然襲擊人類？美國近日發生1宗豬隻攻擊人類致死的案件，當地1名75歲獨居婦人在家門外慘遭鄰居養的2隻豬襲擊，被發現時已倒臥血泊中，腿部大面積受傷，不幸離世，而她的屍體有部份似已被豬啃去。現場情況慘不忍睹，鮮血淋漓，連警方也形容案件是「可怕、可怕的情況」。

真心被踐踏！她好心捐錢遭乞丐嫌「太吝嗇」 妹子氣哭：很後悔

若街邊遇到乞丐，不少人出於憐憫之情都會施捨！較早前馬來西亞有女子正是因為可憐乞丐，隨手往對方乞討罐捐出1令吉（下同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。