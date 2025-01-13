快訊

大雅工廠大火夾雜爆炸聲 黑色濃煙飄台中市區、國道民眾心驚

中職／悍將公布完整教練團 許銘傑、林琨笙都進一軍名單

郭哲敏涉88會館案能回家過年！ 獲2億交保加戴電子腳環

泰國淫狼性侵80歲前岳母！威脅又掌摑成功洩慾 老婦憂再被侵犯「露宿街頭」

香港01／ 撰文／田中貴
嫌犯於2024年12月闖入前岳母住所嘗試性侵，但未能成功，於是改為強迫前岳母為他口交，老婦當場拒絕，卻遭對方數次掌摑，最終被對方得逞。示意圖。圖／AI生成
嫌犯於2024年12月闖入前岳母住所嘗試性侵，但未能成功，於是改為強迫前岳母為他口交，老婦當場拒絕，卻遭對方數次掌摑，最終被對方得逞。示意圖。圖／AI生成

泰國發生令人不齒的離譜性侵案。當地1個非牟利組織近日發現1名80歲老婦無家可歸，經了解後發現她於較早前被40歲前女婿闖入家中性侵，獸男強迫前岳母為他口交，甚至數度掌摑對方。嫌犯約2星期後再度上門企圖重施故技，老婦害怕再受到侵犯，於是趕緊逃離住所，寧願露宿街頭躲避。警方接報後展開調查，最終成功拘捕涉案男子，初步相信有人受到毒品影響而犯案。

前女婿自稱吸毒 強迫口交

80歲受害老婦在非牟利組織和警方的協助下，向當地傳媒交代案件，案發2024年12月中旬，她獨自在呵叻府（Nakhon Ratchasima）巴沖（Pak Chong）的住所內，突然40歲前女婿頌奇（Somkid）闖入屋內，將她推倒在地，同時施以勒頸，威嚇要對不利，表示「剛剛服食20粒冰毒，如果你（老婦）尖叫，我就殺了你」。

頌奇嘗試性侵前岳母，但未能成功，於是改為強迫前岳母為他口交，老婦當場拒絕，卻遭對方數次掌摑，最終被對方得逞。受害老婦通知女親友報警，以及送院接受檢查。

獸男食髓知味 再次上門試圖犯案

等候體檢結果期間，到同月30日，頌奇再次上門試圖犯案，但今次被鄰居撞破，雖然鄰居嘗試制服頌奇，但終被他強行逃脫，他當場甚至笑稱「警察無法拘捕我」。老婦由於擔心再次被前女婿性侵，所以不敢留在屋內，為了逃離魔掌寧願流落街頭，最終被非牟利組織發現，再次報案。

獸男被捕後否認罪行

警方經調查後，今年1月6日在烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）拘捕頌奇，但他否認罪行，警方正跟進案件，包括被捕男子是否涉及其他罪案。

根據《刑法》第278條以威脅或暴力方式性侵15歲以上人士，一旦罪成，可被判處10年監禁或20萬泰銖（約新台幣19萬元）罰款，抑或兩者齊罰。根據《麻醉品管制法》第162條，一旦罪成，最高可被判1年監禁或2萬泰銖（約新台幣19055元）罰款，抑或兩者兼施。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

延伸閱讀：

警被控把親女兒當泄慾工具「7年性侵348次」 再被揭涉性騷擾女下屬

「色淫師」TG群組3淫男！出錢騙小學女童性侵拍片分享 下場曝光

文章授權轉載自《香港01》

岳母 性侵 毒品 泰國 老婦

相關新聞

泰國淫狼性侵80歲前岳母！威脅又掌摑成功洩慾 老婦憂再被侵犯「露宿街頭」

泰國發生令人不齒的離譜性侵案。當地1個非牟利組織近日發現1名80歲老婦無家可歸，經了解後發現她於較早前被40歲前女婿闖入家中性侵…

她遊迪士尼1舉動遭鄙視！薑餅人嚇到吃手手 網見工作人員笑翻：情緒價值給很滿

無論男女老少，只要進入迪士尼這個夢幻角度，彷彿都會沉醉其中。網上近日瘋傳1條片段，事發地點相信為美國迪士尼樂園，有女遊客趁薑餅人於巡遊登場時，竟於對方面前啃薑餅人餅乾，嚇到薑餅人「吃手手」…

海灘穿比基尼泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男 網讚：絕招

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，男士想結識心儀女士無可厚非！有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時，或許是穿著比基尼（Bikini）泳衣關係，屢遇陌生男子上前搭訕，她覺得很是騷擾，但又不想以強硬態度拒絕，所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得不少男子以手遮擋鏡頭，然後轉身離去。

獨居婦遭鄰居飼養2頭豬襲擊咬死！血腥畫面曝光 警直呼：可怕

圈養的牲畜竟然襲擊人類？美國近日發生1宗豬隻攻擊人類致死的案件，當地1名75歲獨居婦人在家門外慘遭鄰居養的2隻豬襲擊，被發現時已倒臥血泊中，腿部大面積受傷，不幸離世，而她的屍體有部份似已被豬啃去。現場情況慘不忍睹，鮮血淋漓，連警方也形容案件是「可怕、可怕的情況」。

真心被踐踏！她好心捐錢遭乞丐嫌「太吝嗇」 妹子氣哭：很後悔

若街邊遇到乞丐，不少人出於憐憫之情都會施捨！較早前馬來西亞有女子正是因為可憐乞丐，隨手往對方乞討罐捐出1令吉（下同，...

男子託好友買彩券號碼中頭獎…1失誤讓他發財夢碎 投注站揮拳開打

有時被上天選中成幸運兒，都要抓得住機會才可以！較早前馬來西亞有男子拜託朋友幫他到博彩投注站買「買萬字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。