泰國淫狼性侵80歲前岳母！威脅又掌摑成功洩慾 老婦憂再被侵犯「露宿街頭」

正所謂「窈窕淑女,君子好逑」,男士想結識心儀女士無可厚非!有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時,或許是穿著比基尼(Bikini)泳衣關係,屢遇陌生男子上前搭訕,她覺得很是騷擾,但又不想以強硬態度拒絕,所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝,稱「I just have to show you to my mom before I give you my number(給你電話號碼之前,先讓我媽媽看看你)」,嚇得不少男子以手遮擋鏡頭,然後轉身離去。

2025-01-12 10:10