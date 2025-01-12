她遊迪士尼1舉動遭鄙視！薑餅人嚇到吃手手 網見工作人員笑翻：情緒價值給很滿

無論男女老少，只要進入迪士尼這個夢幻角度，彷彿都會沉醉其中。網上近日瘋傳1條片段，事發地點相信為美國迪士尼樂園，有女遊客趁薑餅人於巡遊登場時，竟於對方面前啃薑餅人餅乾，嚇到薑餅人「吃手手」，扮演廚師的工作人員亦馬上配合，大喊「Cookie look away（薑餅人你別看了）！」，其他工作人員則以鄙視目光望向女子，搞笑一幕令影片於網上爆紅。

不少網友都讚揚工作人員態度敬業，「好好笑，他有認真演驚恐欸」、「工作人員太有戲了，給他一座奧斯卡（金像獎）！」；亦有人笑稱擔憂女子此舉會為薑餅人留下「心理陰影」，「真的很過分！霸凌薑餅人！」、「薑餅人：『她會不會下一個吃我』」。

女子遊美國迪士尼 「當薑餅人面前吃薑餅人餅乾」

從短短10秒的影片可見，相信女子身處美國加州（California）的迪士尼樂園，她手上捧着1塊薑餅人餅乾，而其頭飾和上衣都是薑餅人公仔，未知她是否「薑粉」。當時適逢薑餅人巡遊演出，所以有大批薑餅人登場，女子則趁此機會吸引薑餅人注意，於其中一位薑餅人面前啃了一大口的薑餅人餅乾，隨即引來對方上前。

薑餅人「嚇到吃手手」 工作人員則露驚恐表情

薑餅人見女子吃「同伴」時「嚇到吃手手」，旁邊飾演廚師的工作人員亦立馬入戲，露出驚恐表情，疑似表示「你怎麼可以吃薑餅人！」，然後大吼「Cookie look away（薑餅人你別看了）！」，再帶薑餅人速逃現場。其他工作人員亦紛紛回頭，同時對女子露出鄙視以及不屑的眼神，搞笑場面令影片瞬間於網上爆紅。

工作人員配合女子演出獲激讚：給他一座奧斯卡

片段曝光後，不斷被網友轉載和分享，許多人都讚揚迪士尼工作人員敬業的態度，「超可愛的互動」、「喜歡這種融入的幽默感」、「好好笑，他有認真演驚恐欸」、「工作人員太有戲了，給他一座奧斯卡（金像獎）！」、「迪士尼樂園就是情緒價值給很高的地方」。

網友笑稱：下次我要在麵包超人面前吃麵包

有留言擔憂女子此舉會為薑餅人留下「心理陰影」，「薑餅人快跑」、「真的很過分！霸凌薑餅人！」、「薑餅人：『再餓也不要吃我同伴啊』」、「薑餅人：『她會不會下一個吃我』」，同時笑稱「下次我也要在麵包超人面前吃麵包」、「炸雞店裡養雞是不是差不多感覺」、「這讓我想到當唐老鴨的面說自己跟黛西（Daisy，唐老鴨的女朋友）接吻」。

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文章授權轉載自《香港01》