獨居婦遭鄰居飼養2頭豬襲擊咬死！血腥畫面曝光 警直呼：可怕

圈養的牲畜竟然襲擊人類？美國近日發生1宗豬隻攻擊人類致死的案件，當地1名75歲獨居婦人在家門外慘遭鄰居養的2隻豬襲擊，被發現時已倒臥血泊中，腿部大面積受傷，不幸離世，而她的屍體有部份似已被豬啃去。現場情況慘不忍睹，鮮血淋漓，連警方也形容案件是「可怕、可怕的情況」。

綜合外媒報導，事發於美國俄亥俄州帕塔斯卡拉市（Pataskala）。75歲獨居長者里格尼（Rebecca Westergaard Rigney）本應在2024年12月25日上午10時30分出門，前往姪女家中參加聖誕慶祝活動，但她卻遲遲未有出現。姪女心感不安，於是在當日下午2時47分報警。

警方接報後到里格尼家中進行安全查訪，結果卻發現里格尼倒臥家門外台階上，下肢有創傷且明顯已經死亡，現場還有1隻染血的大豬在遊蕩。初步調查顯示，麗貝卡是被鄰居養的2隻豬襲擊致死。

警方形容案件「可怕」

有在場警員指屍體有部份已被吃掉，而發現里格尼的前廊位置佈滿血跡，甚至連開門的鎖匙也「被血液浸透」。由於現場情況血腥驚悚，令警方也形容案件是「可怕、可怕的情況」。

現時里格尼的屍體已被送去檢驗以釐清確切死因，整個屍檢約需時4至6周，而現階段資料顯示，里格尼是因為牲畜造成「大面積淺層損傷」而失血過多死亡，暫列意外死亡。另外，里格尼因為心臟疾病，生前需服食薄血藥。

涉事豬隻暫未確定如何處理

事件震驚了當地居民，也有人感到困惑，而當地官員亦陷入難題。因為俄亥俄州雖對寵物襲擊人類事件有明確規範，但豬隻攻擊人類致死的案例卻不在此例中，「我們這裏從來沒有發生過這種情況（指牲畜咬死人事件）」。

現時案件仍在調查中，而涉事的豬隻主人暫仍未受指控，也未知道涉案豬隻會如何處理。至於里格尼生前養的3隻貓咪暫交由當地人道協會管轄，協會指可能會在取得家屬同意後，安排領養貓咪事宜。

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文章授權轉載自《香港01》