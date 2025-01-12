快訊

桌球／碩士論文研究分析好友樊振東 林昀儒登微博熱搜

超大方！日本BGM協會開放音樂資料庫 2萬首音樂素材免費下載

大學停修／讀到心理崩潰 他台大讀9年靠10次停修救學業

聽新聞
0:00 / 0:00

海灘穿比基尼泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男 網讚：絕招

香港01／ 撰文：桃樂斯
英國有女子穿著比基尼泳衣到澳洲一海灘，屢被陌生男上前搭訕。 情境示意圖／Ingimage
英國有女子穿著比基尼泳衣到澳洲一海灘，屢被陌生男上前搭訕。 情境示意圖／Ingimage

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，男士想結識心儀女士無可厚非！有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時，或許是穿著比基尼（Bikini）泳衣關係，屢遇陌生男子上前搭訕，她覺得很是騷擾，但又不想以強硬態度拒絕，所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得不少男子以手遮擋鏡頭，然後轉身離去。

影片曝光後，許多女網友都讚揚其方法可取，同時質疑落跑的男子肯定有「貓膩」，「會閃的通常一定不是單身，或是想要做壞事」、「和媽媽視訊真的是大絕招」、「太棒了，謝謝你教我這招」。

海灘穿比基尼屢被搭訕 辣妹拿手機做1事嚇退眾男

綜合外國媒體報導，來自英國倫敦女子較早前於其Instagram帳號「leilalayzell」分享影片，萊澤爾（Leila Layzell）當時正身處澳洲的邦迪海灘 (Bondi)，穿上粉紅色的比基尼泳衣，引來不少陌生男子搭訕。影片拍到有男子上前詢問她拿電話號碼，女子於是拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得對方馬上轉身離去。

男子以手遮擋鏡頭 似乎不想容貌曝光

其後另一位男子同樣上前搭訕，但發覺萊澤爾拿著手機拍攝，並詢問「You want to say hi to my mum？」時則馬上提高警覺，不斷以手遮擋鏡頭，似乎不想容貌曝光。萊澤爾之後形容，對方離開時曾試圖搶過她的電話。

對搭訕感煩擾 為人身安全以溫和方式婉拒對方

萊澤爾事後表示，雖然不停遇到陌生男子上前搭訕感到很困擾，不過「我們不能只要求人們滾開或類似的事情，因為這是個安全問題，你永遠不知道他們會如何反應」，加上她覺得男子都是已婚人士，所以才會想到拿出手機拍攝片段，以溫和方式婉拒對方。

網友讚大絕招：會閃的一定不是單身

影片曝光後，許多女網友都大讚萊澤爾方法，「這是個好方法，能分辨出這些男人是不是有壞意圖」、「和媽媽視訊真的是大絕招」、「太棒了，謝謝你教我這招」。有留言認為男子若然害怕或是不想上鏡，定是有「有景轟」，「會閃的通常一定不是單身，或是想要做壞事」、「已婚男立刻被嚇跑」、「沒錯，他們就是不想被（伴侶）抓住」、「清楚表明他不是個忠誠情人」。

延伸閱讀：

驚！女生夜召網約車　司機不斷偷看兼搭訕　提1要求被嚇窒斥變態

鐵騎士停馬路等轉燈！婦人突搭訕求認識　1句笑瘋全網：人帥真好

文章授權轉載自《香港01》

比基尼 澳洲 英國

延伸閱讀

想賺更多錢嗎？金錢教練：專注能帶來收入的活動 不要害怕犯「新」的錯誤

世上只有這3種問題 「歐洲巴菲特」曝解決問題的6個實用步驟

3種不同思維 造就「解決問題贏家」與「屈服命運輸家」

新的一年如何與過去道別？從《葬送的芙莉蓮》看跨年的告別與期待

相關新聞

海灘穿比基尼泳衣屢被搭訕！辣妹做1事嚇退騷擾男 網讚：絕招

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，男士想結識心儀女士無可厚非！有英國女遊客在澳洲海灘遊玩時，或許是穿著比基尼（Bikini）泳衣關係，屢遇陌生男子上前搭訕，她覺得很是騷擾，但又不想以強硬態度拒絕，所以當有男子靠近時便拿起手機拍攝，稱「I just have to show you to my mom before I give you my number（給你電話號碼之前，先讓我媽媽看看你）」，嚇得不少男子以手遮擋鏡頭，然後轉身離去。

獨居婦遭鄰居飼養2頭豬襲擊咬死！血腥畫面曝光 警直呼：可怕

圈養的牲畜竟然襲擊人類？美國近日發生1宗豬隻攻擊人類致死的案件，當地1名75歲獨居婦人在家門外慘遭鄰居養的2隻豬襲擊，被發現時已倒臥血泊中，腿部大面積受傷，不幸離世，而她的屍體有部份似已被豬啃去。現場情況慘不忍睹，鮮血淋漓，連警方也形容案件是「可怕、可怕的情況」。

真心被踐踏！她好心捐錢遭乞丐嫌「太吝嗇」 妹子氣哭：很後悔

若街邊遇到乞丐，不少人出於憐憫之情都會施捨！較早前馬來西亞有女子正是因為可憐乞丐，隨手往對方乞討罐捐出1令吉（下同，...

男子託好友買彩券號碼中頭獎…1失誤讓他發財夢碎 投注站揮拳開打

有時被上天選中成幸運兒，都要抓得住機會才可以！較早前馬來西亞有男子拜託朋友幫他到博彩投注站買「買萬字...

愛上夢幻樂園 美國佛州夫婦乾脆搬去迪士尼隔壁「天天去」

美國北卡羅來納州一對夫妻愛上迪士尼樂園，等不及退休，乾脆直接搬到迪士尼隔壁，兩人幾乎每天都會進到園區玩，而且非常享受這樣的生活方式。

以為假婚禮！她被騙替「新郎」IG衝粉絲才知合法 法官裁定出爐

澳洲衛報10日報導，墨爾本一對情侶的婚姻被宣告無效，原因是「新娘」向法官表示，她以為這場婚禮無非就是為了替「新郎」IG衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。