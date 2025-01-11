真心被踐踏！她好心捐錢遭乞丐嫌「太吝嗇」 妹子氣哭：很後悔

若街邊遇到乞丐，不少人出於憐憫之情都會施捨！較早前馬來西亞有女子正是因為可憐乞丐，隨手往對方乞討罐捐出1令吉（下同，約新台幣7元），詎料乞丐不但沒有感恩，反而拿起錢不屑稱「才給1令吉，真的太吝嗇了」，讓她覺得被人羞辱，氣得當場落淚，失望不已稱「我感覺真心被踐踏，我不想再施捨予他人了」。

許多網友批評該乞丐無禮行為，「這些乞丐真是不值得幫」、「這樣的事情在我身上發生過很多次了，所以如果我在任何地方看到乞丐，我都會直接無視，不想浪費這些錢」；不過有人覺得慷慨解囊是善良表現，建議事主「最好把捐款給慈善機構，方便發放給需要的人」。

街邊捐款予乞丐被嫌少

馬來西亞媒體報導，當地有女子於街上遇到1名乞丐，經過對方用作乞討的罐子時，出於同情便往罐子隨手投入了1令吉，然後繼續往前離開。不料該名乞丐非但沒有感恩，反而拿起1令吉喊道：「才給1令吉，真的太吝嗇了」，之後再把錢扔回乞討罐內。

女子覺受辱：不想再施捨他人

事主看到乞丐對其捐贈不屑的態度很痛心，覺得被人羞辱氣得當場落淚，失望不已亦對乞丐可憐的形象改觀，氣憤稱「我給的錢不被珍惜，感覺真心被踐踏，我很後悔，這改變了我對施捨的看法，我不想再施捨予他人了」。她亦想對該乞丐說，「不要把別人的好心當成理所當然，更沒有人有義務必須要給乞丐錢」、「既然有人願意伸出手幫你，就足以讓你感激，不是還要求更多」。

乞丐態度被批無禮

事件引來當地不少網友同情，紛紛批評乞丐態度，「這些乞丐真是不值得幫，他們有手有腳，很多時候就是靠乞討賺錢，甚至1個月的收入都可能多得嚇到你」、「這樣的事情在我身上發生過很多次了，所以如果我在任何地方看到乞丐，我都會直接無視，不想浪費這些錢」。

網友盼事主仍能保持善心 慷慨解囊

不過有留言就希望女子不要因這次經歷，拒絕慷慨解囊，「沒關係啊，其他人願不願意領情並不重要，重要的是你的心是好的，你一定會得到你的那一份回報，人應該感恩，因為還有那些真心想要給予的人善意的人」、「最好把捐款給慈善機構，方便發放給需要的人」。

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文章授權轉載自《香港01》