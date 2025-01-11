快訊

教授嘆退學制停擺 「人人畢業潮」將侵蝕高教？

燒掉半個台北市！洛杉磯野火增至11死 加州州長邀川普來勘災

男子託好友買彩券號碼中頭獎…1失誤讓他發財夢碎 投注站揮拳開打

香港01／ 撰文：桃樂斯
彩券示意圖。圖／Ingimage
彩券示意圖。圖／Ingimage

有時被上天選中成幸運兒，都要抓得住機會才可以！較早前馬來西亞有男子拜託朋友幫他到博彩投注站買「買萬字（類近香港六合彩，選定號碼再下注）」，事後驚喜發現他們「中頭獎」。不過開心一剎那後，朋友卻突然爆出令他崩潰1句話 ── 「忘了買」，令他氣憤不已，遂於投注站對友人大打出手。兩人扭打一起畫面被路人拍下上傳到網上。

有網友認為男子和中獎「無緣」，「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」、「是你的財就會入你的袋」；不過有人覺得或是朋友中飽私囊，「分分鐘你朋友買了，他講沒有買，最多就是讓你打幾拳」、「挨打沒關係，隔天來提款」。

馬來西亞有男子托朋友買彩券後中頭獎，聞對方稱「忘了買」後情緒失控，當場怒打對方。（網上影片截圖）
馬來西亞有男子托朋友買彩券後中頭獎，聞對方稱「忘了買」後情緒失控，當場怒打對方。（網上影片截圖）

大馬男買彩券中頭獎

綜合馬來西亞媒體報導，事發於2024年12月29日，有2名男子於沙巴州兵南邦縣一間博彩投注站打鬥。事件起因是2名男子於喝酒聊天後，一起到投注站查看「買萬字」結果，驚喜發現他們3天前討論的號碼，竟然「中頭獎」。

委託買彩券友人稱：忘了買 男子發達夢碎

正當兩人顧著開心慶祝之時，其中一名男子卻發現原來是空歡喜一場，因為被委託買「買萬字」的朋友居然表示「忘了買」。男子不甘明明「中頭獎」，卻因朋友失誤而未能兌獎，心情如坐過山車，情緒失控當場和對方打起來，兩人扭打在一起的畫面被路人拍下，上傳到網上。

兩人投注站打架 路人上前勸架

從網上流傳影片可見，2名男子於投注站內櫃檯前發生肢體衝突，其中灰衣男怒氣沖沖，往黑衣男身上暴打，兩人扭成一團，期間有穿著藍色上衣、途經男子上前試圖將二人分開，以阻止他們繼續打架，片段亦至此告終。

網友：命裡無時莫強求

片段曝光後惹來網友熱議，不少人都認為涉事男子和中獎「無緣」，「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」、「是你的財就會入你的袋」、「要買號碼一定要自己來，不能委託朋友買」、「這些事都不是第一次發生的了，還是會有人叫別人幫忙投注，如果是真的完全連排隊的時間都沒有，就省下那些錢」。

有人猜測友人或中飽私囊

惟有人陰謀論推測，或許是朋友「落格」，「早早買好先收著，中了就講忘記買」、「分分鐘你朋友買了，他講沒有買，最多就是讓你打幾拳」、「利益當前，友誼關係真的不堪一擊」、「挨打沒關係，隔天來提款」、「然後你發現他換了新車」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

陸男花逾$120萬買6000張彩券　無一中獎怒告促退錢 法院竟咁判

中獎慘劇！陸女中$740萬大獎 彩券放褲袋 家人1動作發財夢碎

文章授權轉載自《香港01》

失控 彩券 情緒 頭獎 馬來西亞

延伸閱讀

港歷來最高六合彩頭獎890萬美元 傳水警傳投注10元中獎

2外傭偷帶2男回家 小主人面前「4人行」！監視器揭驚人畫面

人品爆發！249元超商福袋內藏「1顆球」 眾驚呼：根本中頭獎

獨／賊闖高雄民宅行竊和屋主兒扭打逃逸 得手5萬台中玩樂透彩被逮

相關新聞

男子託好友買彩券號碼中頭獎…1失誤讓他發財夢碎 投注站揮拳開打

有時被上天選中成幸運兒，都要抓得住機會才可以！較早前馬來西亞有男子拜託朋友幫他到博彩投注站買「買萬字...

愛上夢幻樂園 美國佛州夫婦乾脆搬去迪士尼隔壁「天天去」

美國北卡羅來納州一對夫妻愛上迪士尼樂園，等不及退休，乾脆直接搬到迪士尼隔壁，兩人幾乎每天都會進到園區玩，而且非常享受這樣的生活方式。

以為假婚禮！她被騙替「新郎」IG衝粉絲才知合法 法官裁定出爐

澳洲衛報10日報導，墨爾本一對情侶的婚姻被宣告無效，原因是「新娘」向法官表示，她以為這場婚禮無非就是為了替「新郎」IG衝...

女童握方向盤學開車！影片曝光遭網友罵爆 家長解釋更離譜

就算想培養孩子駕駛興趣，也不能讓她控制方向盤如此危險吧！馬來西亞早前瘋傳片段，顯示有母親為了讓女兒學習駕駛，竟然讓她坐在大腿上，並手握方向盤控制行車方向，她則負責油門以及煞車。

影／負債流浪街頭 日本大叔靠「誇獎人」日薪2千元

日本有一名中年男子因為賭博成癮，讓自己深陷債務泥淖，甚至一度流落街頭，和家人失去聯繫。不過他沒有就此放棄人生，反而突發奇想，在路邊稱讚路人藉此賺取生活費。這份獨特的「職業」不僅讓他東山再起，也讓他成為社群媒體上的一大話題。

陸客不滿「吃早餐看不到河景」 涉毆打日本酒店員工被捕

一名中國大陸男遊客下榻日本北海道一間酒店，1月4日早晨因「吃早餐看不到河景」毆打酒店員工的肩膀，5日遭警方逮捕。日媒報導指出，該男子已一早被告知無法自行選擇早餐座位，未如願後憤而動粗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。