男子託好友買彩券號碼中頭獎…1失誤讓他發財夢碎 投注站揮拳開打

有時被上天選中成幸運兒，都要抓得住機會才可以！較早前馬來西亞有男子拜託朋友幫他到博彩投注站買「買萬字（類近香港六合彩，選定號碼再下注）」，事後驚喜發現他們「中頭獎」。不過開心一剎那後，朋友卻突然爆出令他崩潰1句話 ── 「忘了買」，令他氣憤不已，遂於投注站對友人大打出手。兩人扭打一起畫面被路人拍下上傳到網上。

有網友認為男子和中獎「無緣」，「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」、「是你的財就會入你的袋」；不過有人覺得或是朋友中飽私囊，「分分鐘你朋友買了，他講沒有買，最多就是讓你打幾拳」、「挨打沒關係，隔天來提款」。

馬來西亞有男子托朋友買彩券後中頭獎，聞對方稱「忘了買」後情緒失控，當場怒打對方。（網上影片截圖）

大馬男買彩券中頭獎

綜合馬來西亞媒體報導，事發於2024年12月29日，有2名男子於沙巴州兵南邦縣一間博彩投注站打鬥。事件起因是2名男子於喝酒聊天後，一起到投注站查看「買萬字」結果，驚喜發現他們3天前討論的號碼，竟然「中頭獎」。

委託買彩券友人稱：忘了買 男子發達夢碎

正當兩人顧著開心慶祝之時，其中一名男子卻發現原來是空歡喜一場，因為被委託買「買萬字」的朋友居然表示「忘了買」。男子不甘明明「中頭獎」，卻因朋友失誤而未能兌獎，心情如坐過山車，情緒失控當場和對方打起來，兩人扭打在一起的畫面被路人拍下，上傳到網上。

兩人投注站打架 路人上前勸架

從網上流傳影片可見，2名男子於投注站內櫃檯前發生肢體衝突，其中灰衣男怒氣沖沖，往黑衣男身上暴打，兩人扭成一團，期間有穿著藍色上衣、途經男子上前試圖將二人分開，以阻止他們繼續打架，片段亦至此告終。

網友：命裡無時莫強求

片段曝光後惹來網友熱議，不少人都認為涉事男子和中獎「無緣」，「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」、「是你的財就會入你的袋」、「要買號碼一定要自己來，不能委託朋友買」、「這些事都不是第一次發生的了，還是會有人叫別人幫忙投注，如果是真的完全連排隊的時間都沒有，就省下那些錢」。

有人猜測友人或中飽私囊

惟有人陰謀論推測，或許是朋友「落格」，「早早買好先收著，中了就講忘記買」、「分分鐘你朋友買了，他講沒有買，最多就是讓你打幾拳」、「利益當前，友誼關係真的不堪一擊」、「挨打沒關係，隔天來提款」、「然後你發現他換了新車」。

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文章授權轉載自《香港01》