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以為假婚禮！她被騙替「新郎」IG衝粉絲才知合法 法官裁定出爐

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
澳洲墨爾本一對情侶的婚姻被宣告無效，原因是新娘向法官表示，她以為這場婚禮無非就是為了替「新郎」IG衝粉絲的噱頭，而不是參加具有法律約束力的結婚儀式。示意圖。路透 / alamy
澳洲墨爾本一對情侶的婚姻被宣告無效，原因是新娘向法官表示，她以為這場婚禮無非就是為了替「新郎」IG衝粉絲的噱頭，而不是參加具有法律約束力的結婚儀式。示意圖。路透 / alamy

澳洲衛報10日報導，墨爾本一對情侶的婚姻被宣告無效，原因是「新娘」向法官表示，她以為這場婚禮無非就是為了替「新郎」IG衝粉絲的噱頭，「正在社群媒體活動上表演」，而不是參加具有法律約束力的結婚儀式。

這分2024年10月的家事法庭判決書於9日發布，根據女方陳述，她與男方是在2023年9月透過約會App認識。當時她年紀20多歲，男方則近40歲，兩人在接下來3個月保持聯繫，男方則在同年12月邀請女方參加在雪梨舉行的「白色派對」。

女方表示，她抵達會場後「震驚」地得知男方「已安排一場婚禮」，覺得不舒服，並且想要離開，但男方告訴她，「這一個簡單的惡作劇」，聲稱正為了社群媒體安排一場惡作劇婚禮，「確切地說，是Instagram，因為他想要加強推廣內容，並希望開始貨幣化Instagram頁面」。

當庭播放的婚禮錄影顯示兩人交換誓言和戒指，儘管女方看起來「熱情地」投入，但她證稱「全是在演」，並告訴法官，「我們必須演，讓婚禮看起來是真的」。

女方宣稱，自己是在男方要求她在永久居留申請書加上他的名字後，才發現這場「假」婚禮合法。她說，男方稱他不是永久居民，「為了幫助自己而安排這場婚禮」。女方表示很「憤怒」，因為「從一開始就被騙」，還說如果沒有父母同意和出席，也沒穿婚紗或辦婚宴的話，她就不會結婚。

根據報導，男方在IG擁有17000名跟隨者，但否認自己是網紅，並對女方的陳述提出質疑，證稱曾在兩人見面後立即表明自己是雙性戀（bisexual），而女方「態度冷靜」與搬來同住，又向法官宣稱，他在婚禮前一天曾向對方求婚

女方並未在陳述書提及求婚，出庭時也沒有否認。然而，男方無法解釋，為什麼求婚之後必須這麼快就舉行婚禮等問題。儘管男方宣稱，原本打算舉行「親密」型婚禮，接著晚些時候在兩人的祖國舉行「正式」的結婚儀式，而「雙方都同意這種情況」。但法官認為，男方陳述「如此缺乏細節，以至於幾乎毫無意義」。

根據報導，法官駁斥了男方提出他們已經同居的說法，更指「難以置信」女方接受求婚後「不到2天」就嫁給男方，「申請人沒有一個家人或朋友出席所謂的結婚儀式。她很虔誠，參加世俗婚禮，而不是教堂結婚儀式的確切原因未被探討。對我來說，她這麼做毫無道理」。

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