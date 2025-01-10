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愛上夢幻樂園 美國佛州夫婦乾脆搬去迪士尼隔壁「天天去」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一對夫妻決定搬家到佛州迪士尼旁邊，可以天天進去玩。示意圖／ingimage
美國一對夫妻決定搬家到佛州迪士尼旁邊，可以天天進去玩。示意圖／ingimage

美國北卡羅來納州一對夫妻愛上迪士尼樂園，等不及退休，乾脆直接搬到迪士尼隔壁，兩人幾乎每天都會進到園區玩，而且非常享受這樣的生活方式。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，42歲的潔西卡（Jessica Pruitt）與56歲的普魯特（John Pruitt），因為受夠了一成不變的生活，決定乾脆搬到夢想的國度。

潔西卡說，搬家之前他們的生活單調，就連吃的餐廳都是固定那5家，到了晚上就窩在沙發上看電視。有一天夫妻倆覺得這樣下去的生活實在不行，於是在孩子長大成家後，決定收拾行李，從北卡羅來納州搬到了佛州，直接住在距離迪士尼樂園7英里（約11公里）遠的位置。

潔西卡分享，其實迪士尼裡面除了有很多遊樂設施，還有很多好吃的餐廳、Live Band和煙火秀。她跟普魯特搬到佛州兩年，進去迪士尼的次數已經不計其數。

雖然不是每個人都能理解他們的生活方式，但夫妻倆表示，聽見他們搬家的人都給予正面回應，親友也很高興看到他們找到快樂。潔西卡鼓勵有夢想卻害怕改變的人，不要讓恐懼阻止自己做出改變。不管住在哪裡，一定都能找到工作，有辦法付帳單。

迪士尼樂園

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