影／負債流浪街頭 日本大叔靠「誇獎人」日薪2千元

日本有一名中年男子因為賭博成癮，讓自己深陷債務泥淖，甚至一度流落街頭，和家人失去聯繫。不過他沒有就此放棄人生，反而突發奇想，在路邊稱讚路人藉此賺取生活費。這份獨特的「職業」不僅讓他東山再起，也讓他成為社群媒體上的一大話題。

據ODDITYCENTRAL報導，這名43歲的男子沒有透露自己的真實姓名，不過因為這份特殊的工作，他被稱為「讚美大叔」。讚美大叔來自日本栃木縣，本來曾經是個正常的上班族。然而他不慎走上歹路，因為賭博成癮導致失去家人與工作。

在失業的那段期間，讚美大叔的父親也病倒了，他在無法支付房貸的情況下只好流落街頭，也和家人失去了聯繫。這段人生的低谷使他重新審視生活，他決定要戒掉賭癮重新來過。

過去他本來就夢想成為街頭藝人，只是沒有任何能夠「賣藝」的技能。不過讚美大叔依然沒有放棄，他靈機一動，決定透過讚美來賺錢。他在東京街頭舉著「讓我稱讚你」的紙板，吸引過路人停下接受讚美。

剛開始他經常連站好幾個小時都無人搭理，但現在讚美大叔已經累積了一定數量的熟客，在生活挫折、需要被鼓勵時就會來找他。這份特殊的工作在社群媒體上爆紅，他也開始接受邀約，到日本各地進行「讚美之旅」。截至目前為止，全日本 47個都道府縣中，他已經走訪了31個。讚美大叔每天平均稱讚30人，收入約1萬日圓（約台幣2160元）。

讚美大叔表示，在稱讚對方的過程中，客戶感到開心，他自己也會覺得很滿足，所以才有辦法一做就是三年。他也提到，有不少客人曾經表示，除了讚美大叔以外，生活中沒有人會這樣讚美自己。讚美大叔說，這一份工作能帶給其他人溫暖和鼓勵，所以他還會繼續做下去。