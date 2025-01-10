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女童握方向盤學開車！影片曝光遭網友罵爆 家長解釋更離譜

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有母親為了讓女兒學習駕駛，抱著女童坐上其大腿，准許對方手握方向盤控制行車方向。 情境示意圖／Ingimage
馬來西亞有母親為了讓女兒學習駕駛，抱著女童坐上其大腿，准許對方手握方向盤控制行車方向。 情境示意圖／Ingimage

就算想培養孩子駕駛興趣，也不能讓她控制方向盤如此危險吧！馬來西亞早前瘋傳片段，顯示有母親為了讓女兒學習駕駛，竟然讓她坐在大腿上，並手握方向盤控制行車方向，她則負責油門以及煞車。

雖然她事後表示，當時她們身處自家社區路段，路段亦較空曠兼沒有行人，不過仍惹來當地不少聲音批評，認為她妄顧路上行人安危，斥其「害己害人」，「馬路不是你家的遊樂場，別害了其他道路消費者」、「你要是非得想培養她，不如在家用VR （虛擬實境）眼鏡，或是模擬遊戲機」。

女童坐母親大腿手握方向盤學開車

馬來西亞媒體報導，印尼有媽媽為了讓未成年的女兒學習駕駛，竟然抱著女童坐上其大腿，再讓對方控制方向盤惹議。從網上流出的影片可見，女子當時坐在駕駛位上，目測年約4歲的女童則坐在她大腿上，女子雖然一直從旁給予指導，但准許對方獨自控制方向盤，她則只負責控制油門以及煞車。

女童曾向母親求助女子從旁仔細教導

片中可清晰聽到，女童曾向女子求助，「Mama，help me （請幫幫我，媽媽）」，而女子則扶著對方雙手，細心地教導對方。雖然女童年紀是小，不過駕駛姿態卻「像模像樣」，發現前方路段需轉彎時，她以雙手握方向盤，多次扭方向盤成功轉彎，也懂得「回方向盤」，真是「駕駛」模樣也令人嘖嘖稱奇。

女童駕駛技術獲讚：比我好

片段曝光後，有網友讚揚女童的駕駛技術，「雙手開車非常標準欸」、「未成年兒童控制方向盤都比我好」、「我女兒要學還被我罵，這個影片不可以給她看」。女子事後接受媒體訪問時表示，當時她們身處於自家社區的路段上練習，加上是上班時段，路段較空曠也沒有人，故有少部份留言覺得問題不大，「路上好像沒人，趁沒人時教的」、「小孩只是控制方向盤，速度和煞車還是母親在控制」、「又不是女童踩油門，有什麼危險？別大驚小怪吧」。

網友批危險：馬路不是你家的遊樂場

不過，另一派聲音認為女子不顧路上行人安危，「腦在哪裡？」、「可以的話還是不要這樣吧，很危險」、「小孩是去遊樂場玩碰碰車，不是在路上玩開車」、「馬路不是你家的遊樂場，別害了其他道路消費者」、「住家花園社區也別吧！路旁有車輛停放，可能也有小孩子在路邊玩耍或走動」、「你要是非得想培養她，不如在家用VR （虛擬實境）眼鏡，或是模擬遊戲機」、「那些說沒有問題的人，如果萬一發生車禍撞到的是自己的家人的時候，就不會那麼說了」。

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文章授權轉載自《香港01》

小孩 未成年 母親 馬來西亞

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